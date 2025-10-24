Идёт ли в счет пенсии налог с дохода от проданной недвижимости?

В понимании закона «О подоходном налоге с населения» доход физического лица от продажи принадлежащего ему недвижимого имущества является приростом капитала, который облагается одноименным налогом. Налог на прирост капитала входит в состав подоходного налога с населения. На данный момент ставка налога составляет 25,5%.

Подоходный налог с населения — это обязательный платеж государству с доходов физических лиц. Он не влияет на пенсию или социальные пособия. Его платят все, кто получает зарплату, доход от аренды, предпринимательской деятельности, инвестиций и других источников.

Этот налог идет на общие государственные нужды и не привязан к будущим социальным гарантиям конкретного человека.

Социальный налог или обязательные взносы государственного социального страхования уплачиваются с дохода физических лиц, получающих доход от трудовой деятельности, самозанятости или приравненных к ним видов занятости.

Степень налогообложения зависит от статуса лица (работник, самозанятый, пенсионер и т. д.), дохода, возраста, состояния здоровья и получаемых пособий или выполняемых функций. Уплата данных взносов обеспечивает человеку доступ к пенсиям, пособиям по безработице, болезни, материнству, инвалидности и другим соцгарантиям.

Таким образом, доход от продажи недвижимости (прирост капитала) не влияет на пенсионный стаж и размер пенсии первого или второго уровня, поскольку с него не уплачиваются обязательные взносы государственного социального страхования.

*Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.