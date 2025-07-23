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И снова о базовых пенсиях: кому и когда, в конце концов, начнут платить?

© LETA 23 июля, 2025 15:10

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В июне комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала предложение Министерства благосостояния о введении базовой пенсии сначала для людей старше 85 лет. На этот раз ведомство предложило два варианта, для начала выделив две группы - старше 80 и 85 лет.

Круг получателей базовой пенсии предложено постепенно увеличивать каждые три года, например, в 2029 году включить в первый вариант людей в возрасте 75+ лет, в 2032 году - в возрасте 70+ лет и т.д. При этом надбавка будет ежегодно индексироваться.

В начале этого года в Латвии было 113 тыс. человек в возрасте старше 80 лет и 54 тыс. - старше 85 лет, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. При этом за последние десятилетия число пенсионеров в этих возрастных группах существенно выросло.

Так, например, в 2012 году было 92 тыс. человек в возрасте 80+ лет и 35 тыс. - в возрасте 85+ лет.

Учитывая, что общая численность населения в стране сокращается, пропорция людей этой возрастной группы растет более выраженно. На доплаты за стаж, или введение базовой пенсии, для людей старше 85 лет в бюджете следующего года потребуется 12,8 млн евро, в последующие годы расходы немного увеличатся.

На доплаты за стаж людям старше 80 лет в следующем надо 30,5 млн евро, свидетельствуют расчеты Минблага.

"Если выбирать между 12,8 и 30,5 млн евро, то первая сумма выглядит более реалистичной. 12,8 млн евро можно было бы найти в сложившейся бюджетной ситуации без повышения налогов. Говоря о 30,5 млн евро - пришлось бы подумать", - считает экономист Банка Латвии Олег Ткачев.

Ранее ведомство предлагало четыре разных варианта с гораздо более крупными суммами. При этом базовую пенсию предлагалось ввести с 2029 года.

Хотя эти сценарии начинались с довольно низкого уровня, они предполагали рост базовой пенсии до высокого уровня - 2,7-3,5% от внутреннего валового продукта (ВВП) к 2050 году (в зависимости от варианта).

Ввести базовую пенсию всем пенсионерам без повышения налогов или масштабного сворачивания расходов невозможно, поэтому эти варианты не были реалистичными.

В свою очередь, последние предложенные варианты предусматривают, что дополнительные расходы в бюджете на базовые пенсии сначала составят 0,03% (в группе 85+ лет) или 0,08% (в группе 80+ лет) от ВВП, а к 2050 году - 0,74%.

Для пенсионеров, чей стаж до 1995 года составлял 40 лет, доплата была бы увеличена на 20,40 евро. А пенсионерам, чей стаж до 1995 года составлял 30 лет и еще десять лет, начиная с 1996 года, доплата за стаж до 1995 года составит 15,30 евро, а за стаж с 1996 года - 22,50 евро. Всего - 37,80 евро.

(Diena)

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