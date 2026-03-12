И мы теперь с ними? Пилоты Lufthansa начали забастовку

Ожидается, что эта забастовка окажет наибольшее влияние на работу авиакомпании в аэропортах Мюнхена и Франкфурта.

Компания Lufthansa объявила, что как минимум половина ее регулярных рейсов будет выполнена в оба дня забастовки, а также ожидается, что будет выполнено до 60% дальнемагистральных рейсов.

Между тем, профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit заявляет, что эта забастовка не будет такой масштабной, как та, что прошла в прошлом месяце.

По оценкам профсоюза, из-за забастовки может быть отменено около 300 рейсов, чего будет достаточно для достижения желаемого эффекта.

Профсоюз Vereinigung Cockpit призвал более 5000 пилотов Lufthansa, Lufthansa Cargo и Lufthansa Cityline присоединиться к забастовке в четверг и пятницу.

Пилоты Lufthansa требуют повышения пенсионных выплат, а организация Vereinigung Cockpit заявляет, что авиакомпания до сих пор не сделала нового предложения после забастовки в прошлом месяце.

12 февраля пилоты и бортпроводники авиакомпании объявили забастовку, в результате чего было отменено почти 800 рейсов.

В группу Lufthansa также входят австрийская национальная авиакомпания Austrian Airlines, швейцарская национальная авиакомпания Swiss, бельгийская национальная авиакомпания Brussels Airlines, итальянская национальная авиакомпания ITA Airways и немецкая бюджетная авиакомпания Eurowings.

Lufthansa также владеет 10% акций латвийской национальной авиакомпании airBaltic.