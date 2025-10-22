И «гендер» неправильно перевели на латышский: что это меняет в Стамбульской конвенции?

"Но я не думаю, что это что-то изменит на данном этапе", - сказала она, комментируя рассматриваемую в Сейме инициативу о денонсации конвенции. Палкова признала, что была бы рада, если бы Латвия не выходила из Стамбульской конвенции. Однако, если Сейм выберет денонсацию, предложив вместо этого другой документ, "главное - продолжать начатую работу и работать над снижением уровня насилия", отметила омбудсмен.

Она пояснила, что в случае конвенции Латвия находится под наблюдением и имеет правовые обязательства, в то время как в случае поддержки Сеймом декларации "О предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и домашнего насилия" контроль за ее соблюдением будет осуществлять сам Сейм.

Палкова заявила, что сама прочитала Стамбульскую конвенцию и изучила терминологию, связанную с социальным гендером. На вопрос, представляет ли конвенция угрозу традиционным семейным ценностям, Палкова ответила отрицательно