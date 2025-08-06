Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И это еще школа не началась: ремонт на Баусском шоссе вызвал жуткие пробки и возмущение жителей

Редакция PRESS 6 августа, 2025 15:37

ЧП и криминал

На этой неделе на Баусском шоссе началось строительство подземного туннеля под дорогой и одновременно проходит очередной этап строительства магистрали, ведущей с Южного моста. Второй день Баусское шоссе стоит в таких пробках, что люди опаздывают на работу почти на час.

"Длина утренней пробки составляет 1,3 км. Это не менее 350 автомобилей в 2 ряда. Время стоянки — не менее 20 минут. Расход топлива без нагрузки — 3 л/ч, продолжительность пробки — 3 часа. 350 автомобилей x 3 часа x 1 л (за 20 минут) = 1050 л утром и 1050 л вечером. Предположим, что в общей сложности не менее 2000 л x 1,5 евро = 3000 евро x 220 рабочих дней = 660 000 евро от общества за ненадлежащую организацию дорожного движения?
Неужели невозможно найти 5–10% от этой суммы, чтобы жители Кекавского и Бауского районов не страдали...", - сосчитали люди.

"Кекавский район, Рижский район, вы серьёзно? Сейчас движение слабое, школа ещё не началась, что будет через месяц? Или, не дай бог, у кого-нибудь на этой полосе сломается машина? Второй день опаздываю на работу на 40 минут. Кто отвечает за это решение? Пожалуйста, отметьте их и объясните, как будет решена эта «неожиданная» проблема. Срок — 3 недели, а потом... пзд", - пишет разгневанная женщина.

"Это решение по организации дорожного движения, которое предусмотрено на целый год, абсолютно неприемлемо, учитывая, что оно приведет к огромному транспортному хаосу на одной из главных подъездных дорог к Риге. Сужать дорогу до одной полосы в каждом направлении в это время, когда люди возвращаются из отпусков, а школьники – с летних каникул, безответственно. То, что не используются обочины дороги для создания временной полосы, непонятно, особенно с учетом того, что затраты на такое решение составили бы всего около 30-40 тысяч евро за километр. Такая инвестиция была бы незначительной по сравнению со временем и ресурсами, которые жители потеряют в пробках в течение всего года. Необходим более продуманный подход, который учитывал бы потребности пользователей дорог и снижал бы негативное воздействие проекта на общество", - пишут жители Баложи.

Строительные работы обещают закончить только к концу следующего лета.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать