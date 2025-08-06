И это еще школа не началась: ремонт на Баусском шоссе вызвал жуткие пробки и возмущение жителей

"Длина утренней пробки составляет 1,3 км. Это не менее 350 автомобилей в 2 ряда. Время стоянки — не менее 20 минут. Расход топлива без нагрузки — 3 л/ч, продолжительность пробки — 3 часа. 350 автомобилей x 3 часа x 1 л (за 20 минут) = 1050 л утром и 1050 л вечером. Предположим, что в общей сложности не менее 2000 л x 1,5 евро = 3000 евро x 220 рабочих дней = 660 000 евро от общества за ненадлежащую организацию дорожного движения?

Неужели невозможно найти 5–10% от этой суммы, чтобы жители Кекавского и Бауского районов не страдали...", - сосчитали люди.

"Кекавский район, Рижский район, вы серьёзно? Сейчас движение слабое, школа ещё не началась, что будет через месяц? Или, не дай бог, у кого-нибудь на этой полосе сломается машина? Второй день опаздываю на работу на 40 минут. Кто отвечает за это решение? Пожалуйста, отметьте их и объясните, как будет решена эта «неожиданная» проблема. Срок — 3 недели, а потом... пзд", - пишет разгневанная женщина.

"Это решение по организации дорожного движения, которое предусмотрено на целый год, абсолютно неприемлемо, учитывая, что оно приведет к огромному транспортному хаосу на одной из главных подъездных дорог к Риге. Сужать дорогу до одной полосы в каждом направлении в это время, когда люди возвращаются из отпусков, а школьники – с летних каникул, безответственно. То, что не используются обочины дороги для создания временной полосы, непонятно, особенно с учетом того, что затраты на такое решение составили бы всего около 30-40 тысяч евро за километр. Такая инвестиция была бы незначительной по сравнению со временем и ресурсами, которые жители потеряют в пробках в течение всего года. Необходим более продуманный подход, который учитывал бы потребности пользователей дорог и снижал бы негативное воздействие проекта на общество", - пишут жители Баложи.

Строительные работы обещают закончить только к концу следующего лета.