Дожди помешали строительству инфраструктуры на восточной границе Латвии (1)

Продолжительные и интенсивные осадки в Латгальском регионе этим летом препятствуют строительству пограничной инфраструктуры на восточной границе Латвии с Россией и Беларусью, сообщила агентству ЛЕТА член правления ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Елена Гаврилова.

Она отметила, что погодные условия затрудняют доступ к объектам и доставку тяжелой техники, особенно в заболоченные и отдаленные районы.

Ссылаясь на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, Гаврилова отмечает, что начиная с мая количество осадков в отдельных приграничных регионах превысило месячную норму более чем на 100%, в результате чего образовалась высокая влажность, грязь и скопление воды на строительных площадках.

Работы ведутся в сложных обстоятельствах, часто требуется специальная инфраструктура - мостки, понтоны и деревянные покрытия, а в некоторые места невозможно доставить технику, поэтому работы ведется только в моменты улучшения погоды, подчеркнула представитель VNĪ.

По словам Гавриловой, работа продолжается и в этих сложных условиях, в том числе на заболоченных и труднодоступных территориях. "Безопасность всегда на первом месте, но высокий уровень воды не позволяет обеспечить соответствующие безопасные условия труда. Строительство восточной границы является приоритетом в сфере безопасности, и работы в полном объеме будут продолжены, как только позволит погода", - добавила она.

Сейчас ведется гибкое планирование работ и перегруппировка ресурсов, чтобы максимально эффективно использовать время, когда возможно выполнять работы.

Гаврилова сообщила, что к настоящему времени построено почти 250 км заграждения на участках латвийско-российской границы и работы подходят к завершению - осталось построить 19 км. Срок завершения строительства будет зависеть от погодных условий.

Кроме того, введены в эксплуатацию четыре канатных моста через Зилупе, Лудзу, Лиепну и Ритупе.

На латвийско-белорусской границе строительство заграждения завершено, но продолжается строительство рокадных дорог, особенно в районе озера Ричу, чтобы соединить участки инфраструктуры и обеспечить оперативное передвижение пограничников.

VNĪ продолжает сотрудничество со строителями и другими структурами, чтобы оперативно адаптироваться к меняющимся условиям и обеспечить непрерывность строительства.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

