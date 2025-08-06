MARIO: тридцать лет без компромиссов Новости партнеров Редакция PRESS 6 августа, 2025 14:14 Новости партнеров

Партнёрство, проверенное годами: участники корпоративного мероприятия в живописном гольф-клубе Viesturi.

Это история успеха: небольшая латвийская кондитерская фабрика превратилась в мощное предприятие – международный бренд, которому доверяют дома и за рубежом.

История MARIO (а вернее - SIA Baltās Naktis) началась в 1995 году в Кекавском крае, в Баложи, с небольшой линии по производству макаронных изделий. За три десятилетия компания прошла путь от семейного стартапа до одного из лидеров латвийского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий.

MARIO, с линии которого в год сходит 300 тонн отменных и любимых людьми сухариков, - лидер латвийского рынка в этом сегменте. Всего же фабрика производит 1800 тонн своей вкусной продукции.

Сегодня ассортимент фабрики насчитывает около 100 наименований: от традиционных сухариков, печенья и баранок до инновационных биопродуктов, продукции для диабетиков, а также рождественских печенюшек и популярных «орешков» с нежной начинкой.

Предприятие остается единственным производителем экструдированных хлебцев и сухих завтраков в Латвии, а его продукция экспортируется более чем в 15 стран. В числе партнерских рынков — страны Балтии, Польша, Великобритания, США, Канада, Австралия, страны Азии и Ближнего Востока.

За успехами MARIO стоят конкретные цифры. Только за 2018–2023 годах компания увеличила выручку почти вдвое: с 2,65 млн. до более чем 5 млн. евро. В 2021 году предприятие в виде налогов уплатило в бюджет Латвии более 800 тысяч евро. Коллектив вырос многократно, и сегодня это около 120 сотрудников. В 2022 году компания была признана «Предпринимателем года Ķekavas novads».

Знаковый юбилей: благодарность тем, кто рядом

Празднование юбилея прошло в два дня — 4 и 5 июля 2025 года. Первый вечер собрал около 50 деловых партнеров, в том числе из-за рубежа, в гольф-клубе Viesturi. На торжестве звучали слова благодарности и радости, вручались памятные награды, а также демонстрировались редкие архивные фотографии и статьи из латвийских газет 1995-х годов - со статьями о компании MARIO.

На следующий день состоялся корпоратив уже для всего коллектива — более 80 сотрудников собрались в ресторане Baltvilla на берегу Балтэзерса. Буря эмоций! Особое внимание организаторы уделили ветеранам фабрики, многие из которых работают на предприятии более 20 лет. Все прошло в дружеской, семейной атмосфере, подчеркивающей преемственность поколений и общую гордость за сделанное.

Лицо бренда и его душа

Основатели бизнеса — Андрей и Елена Магомедовы. Под их руководством MARIO удалось реализовать десятки успешных проектов, модернизировать производство и сделать ставку на инновации без компромиссов к качеству. Именно их стратегический подход и страсть к делу позволили компании преодолеть кризисы и остаться конкурентоспособной на международной арене. Во многом это стало возможно благодаря Елене Магомедовой, которая стала мотором предприятия в эти годы. Сегодня в развивающемся бизнесе работает уже и второе поколение семьи.

Предприятие не раз получало государственные и отраслевые награды. Среди достижений — золотые и бронзовые медали Riga Food, награда AgroBalt, специальный приз латвийского конкурса Eksporta un Inovācijas Balva за продукт Dikļi, а также победа в номинации Gada uzņēmējs 2021.

В 2021–2022 годах при поддержке Европейского сельскохозяйственного фонда фабрика запустила новые производственные линии: автоматизированный участок по производству печенья, фасовочный цех и оборудование для выпуска орешков.

Будущее начинается сегодня

Сегодня MARIO продолжает активно и поступательно развиваться. Производственная мощность составляет пять тысяч тонн в год. Компания принимает участие в программах LIAA, участвует в выставках Anuga, Riga Food, реализует проекты с детскими садами и школами, выпуская специальные хлебцы с маркировкой Bordo karotīte.

Открытость и социальная ответственность — принципы, которые компания применяет не только в бизнесе, но и в жизни региона Ķekava.

MARIO поддерживает местные праздники, мероприятия, сотрудничает с благотворительными проектами, а также регулярно открывает двери фабрики для экскурсий, формируя доверие к бренду с самого детства.

30 лет — это только начало. Впереди — новые продукты, рынки, идеи. Но главное останется неизменным: вкус, сделанный с любовью и уважением к тем, кто выбирает MARIO, ведь качественного продукта достоин каждый.

mario.lv

Катя МАКС