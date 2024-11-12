«Хватит на ботинки, ремни и шапки»: пограничники остались без формы, но военные помогут

Планируется, что пограничников будут снабжать из запасов Государственного центра оборонной логистики и закупок (VALIC) и за счет новых поставок. Как ожидается, 2 400 пограничников получат форменные куртки НВС, брюки, полукомбинезоны на холодную погоду, костюмы для дождя, ботинки и др. Приблизительный срок поставки — от полугода до полутора лет с момента заказа.

Постепенная замена формы пограничников займет около года.

Общие расходы запланированы около 4,5 млн евро, хотя сумма может быть изменена в зависимости от закупочных цен. Расходы покроют из средств НВС; пока предполагается, что это будет разовое мероприятие, а потом форму будут покупать из средств МВД.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») на заседании правительства сообщил, что у его ведомства сейчас нет финансирования, чтобы купить нужное количество форменной одежды. «У нас в базе есть 700 тысяч евро. Хватит на ботинки, ремни и шапки», — сказал политик.

Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») заметила, что «будет забавно, если после [этой] смены образа Погранохрана вернется к старой форме».

Козловскис заверил: визуальный образ изменится, и к старой елолво-зеленой форме возвращаться не хотелось бы. К тому же, у военных форма более качественная.