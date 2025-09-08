Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хранение резервов горючего в Латвии дороже, чем в Эстонии: на сколько и почему? (1)

© LETA 8 сентября, 2025 10:38

Новости Латвии 1 комментариев

В организации хранения гарантийных запасов нефти в Латвии исторически просматриваются бесхозяйственные действия. В последние годы осуществлен переход к более надежному и потенциально более дешевому решению. Но сокращения выплат еще год надо ждать.

Как выяснила передача ЛТВ "De Facto", новый порядок в Латвии все же обходится дороже, чем аналогичный в Эстонии.

Странам Евросоюза необходимо формировать резервы нефтепродуктов на 90 дней. До прошлого года Латвия сама запасы не создавала, а платила за возможность в случае кризиса топливо купить. Но такой порядок был дорогим и предполагал лишь теоретическую возможность получения в час "Х" нефтепродуктов. В прошлом году государство начало постепенно приобретать запасы горючего в свою собственность.

Согласно плану, все нужные резервы должны быть закуплены в течение пяти лет и храниться в Латвии.

"С точки зрения расходов мы пока не можем сказать, что система лучше, потому что сейчас у нас исторически самая высокая плата за резервы, которые мы делаем, но в настоящий момент это можно объяснить переходным периодом, в течение которого государство закупает в собственность резервы", - рассказала председатель правления Латвийской ассоциации торговцев горючим Иева Лигере.

Приобретение и содержание нефтепродуктов финансируется из специального фонда. В него коммерсанты вносят 91,26 евро за каждую пущенную в обращение тонну нефтепродуктов. Это на треть больше, чем они платили за год до реформы.

Для сравнения: в Эстонии в виде пошлины взимаются только 4,6 евро за каждую тысячу литров бензина и 3,7 евро за каждую тонну дизельного топлива. Но Эстония начала создавать государственные запасы еще 20 лет назад и теперь в основном должна платить только за хранение.

Обещают, что в Латвии топливо станет на 5 центов за литр дешевле, когда государство закупит нужные резервы. Но не только общие траты на резервы нефтепродуктов у нас выше, чем у соседей. Хранение купленных государством нефтепродуктов также в несколько раз дороже.

"Possessor" держит принадлежащее государству топливо в частных хранилищах, за что платит арендную плату. Из соображений безопасности информация о терминалах не разглашается, но они выбираются на конкурсной основе.

В ответ на просьбу "De Facto" раскрыть стоимость хранения "Possessor" назвал среднюю цену аренды резервуаров - около 5 евро за тонну в месяц.

Ответственное за резервы Эстонии агентство указало в разговоре с Латвийским телевидением, что средняя цена за хранение в Эстонии гораздо меньше - 1,3-1,4 евро за тонну.

(Lsm.lv)

