Хозяин продает квартиру, которую я снимаю по договору. Новый может меня выселить?

«Семь секретов» 16 января, 2026 08:45

Юридическая консультация 0 комментариев

"Живу в съемной квартире. Договор аренды заключен с хозяином на три года. Сейчас прошло только два, но хозяин предупредил, что собирается продавать квартиру и что мне придется съехать. Разве новый хозяин не должен перенять договор, если его срок еще не истек?".

Если в период действия договора найма сданная внаем квартира продается, то для ее покупателя договор найма жилого помещения, заключенный между продавцом и нанимателем, является обязательным только в том случае, если он внесен в Земельную книгу. В противном случае договор найма прекращает свое действие одновременно с закреплением права собственности на имя покупателя в Земельной книге.

Это устанавливает часть первая статьи 28 закона «О найме жилых помещений» (далее – закон).

Порядок действий нового собственника

Если договор найма не внесен в Земельную книгу, но покупателю стало известно, что квартира была сдана внаем, и покупатель не желает заключать с нанимателем новый договор найма, он обязан уведомить нанимателя о том, что квартира подлежит освобождению в течение двух месяцев.

Наниматель, члены его семьи и другие вселенные лица, а также (если есть) поднаниматель, члены его семьи и другие вселенные им лица, если жилое помещение передано в поднаем, обязаны освободить квартиру в указанный в уведомлении срок.

Если же в Земельной книге нет записи о договоре найма и покупатель не знает, был ли вообще заключен договор найма и кто именно был нанимателем, из-за чего покупатель не может пользоваться квартирой, то нотариус по письменной просьбе покупателя публикует в официальном издании Latvijas V?stnesis объявление о смене собственника квартиры.

В объявлении указывается адрес квартиры и предлагается всем лицам, которые заключали договор найма с прежним собственником, в течение одного месяца сообщить об этом нотариусу и представить договор найма.

После истечения этого месячного срока нотариус по просьбе покупателя выдаст справку, в которой будет указано, что никто не заявил о своих правах на наем, либо указано лицо, которое сообщило о наличии договора найма, и будет приложена копия этого договора.

Если покупатель не хочет заключать договор найма с этим нанимателем, он обязан письменно уведомить его, что квартира должна быть освобождена в течение одного месяца.

Если в установленный срок никто не откликнулся и не заявил о договоре найма, считается, что с момента регистрации права собственности покупателя в Земельной книге прекращаются любые права пользования квартирой, основанные на договоре найма, заключенном прежним собственником.

Заключение

Следовательно, даже в случае, если срок действия договора найма еще не истек на момент смены собственника квартиры, при отсутствии записи договора найма в Земельной книге новый собственник квартиры не связан обязательствами по данному договору и вправе расторгнуть его, уведомив нанимателя о необходимости освобождения квартиры в соответствии с требованиями статьи 28 закона.

Если же договор найма внесен в Земельную книгу, то права и обязанности по нему сохраняются для нового собственника, который обязан исполнять договор в полном объеме до окончания срока его действия.

Комментарии (0)
Цены, зарплаты, налоги: что меняется для латвийцев с 1 января

Должен ли сантехник, заменив кран, уплатить налог? Бен Латковскис о теневой экономике

По 16 советников у одного министра: это кто у нас такой важный?

Потребительский омбудсмен включил в черный список еще восемь компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. Среди них - поставщики туристических услуг, торговец обувью, подержанными автомобилями, поставщики мебели и других товаров.

Потребительский омбудсмен включил в черный список еще восемь компаний, не выполнивших обязательства перед потребителями. Среди них - поставщики туристических услуг, торговец обувью, подержанными автомобилями, поставщики мебели и других товаров.

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

На улице в Латвии наконец воцарилась настоящая зима — ночью термометры показывали местами до –21 °C, мороз щиплет щеки, и каждый выход из дома требует тщательно одеваться. Внутри же картина совсем иная — многие живут в комфортной температуре около +24 °C.

На улице в Латвии наконец воцарилась настоящая зима — ночью термометры показывали местами до –21 °C, мороз щиплет щеки, и каждый выход из дома требует тщательно одеваться. Внутри же картина совсем иная — многие живут в комфортной температуре около +24 °C.

"Эстония участвует в планировании совместных европейских военных учений в Гренландии и готова направить туда свои войска, если поступит соответствующий запрос," - написал в сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Эстония участвует в планировании совместных европейских военных учений в Гренландии и готова направить туда свои войска, если поступит соответствующий запрос," - написал в сети Х министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В пятницу утром в результате пожара в жилом доме в селе Крусткалны Кекавской волости Кекавского края погибли два человека, 29 человек были спасены, несколько из них пострадали, еще 15 эвакуировались самостоятельно, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Размещение европейских войск в Гренландии никак не повлияет на планы президента США Дональда Трампа взять под контроль эту автономную территорию Дании. Об этом в четверг заявил в четверг Белый дом.

Размещение европейских войск в Гренландии никак не повлияет на планы президента США Дональда Трампа взять под контроль эту автономную территорию Дании. Об этом в четверг заявил в четверг Белый дом.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Байбу Ирбе, 1985 года рождения, которая 8 января покинула свой дом в Риге, на улице Дзену.

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Байбу Ирбе, 1985 года рождения, которая 8 января покинула свой дом в Риге, на улице Дзену.

