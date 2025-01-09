«Хочу продать машину, полученную по наследству»: какой налог платить и кому?

Поскольку у вас уже есть нотариальное свидетельство, в котором подтверждается факт получения вами машины по наследству, то, прежде чем ее продать, вам необходимо зарегистрироваться в качестве ее собственницы. Для этого вам надо обратиться в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD, далее – дирекция).

Порядок регистрации полученного по наследству транспортного средства устанавливает пункт 44 правил Кабинета министров «Правила регистрации транспортных средств», согласно которому в дирекцию подаются следующие документы:

1. Заявление;

2. Справка о сравнении номеров агрегата. Данная справка не требуется, если наследник списывает транспортное средство в порядке, указанном в подпункте 69.1.5 правил. Подробную информацию о получении справки можно найти на сайте дирекции по адресу: https://www.csdd.lv/dokumenti/izzina-par-transportlidzeklu-agregatu-numuru-salidzinasanu);

3. Свидетельство о регистрации;

4. Документ, удостоверяющий право на наследство (например, свидетельство о наследстве, решение суда о наследстве), или копия этого документа (с предъявлением оригинала), если по наследству получено несколько объектов собственности.

С собой необходимо также иметь паспорт или удостоверение личности.

Адреса центров обслуживания клиентов можно найти на сайте дирекции по адресу: https://www.csdd.lv/par-csdd/kontakti-un-darba-laiki/?, контактный телефон - 67025777.

Дополнительно надо будет оплатить услуги дирекции, список и стоимость которых можно найти здесь: https://www.csdd.lv/ipasnieka-maina/ipasnieka-maina-pamatojoties-uz-so-faktu-apliecinosu-dokumentu.

О налогообложении

Согласно положениям закона «О подоходном налоге с населения», доход, полученный от продажи личного имущества (движимых вещей, принадлежащих физическому лицу, предназначенных для личного пользования, таких как мебель, одежда и другие движимые вещи), не облагается налогом. Исключение составляют доходы от:

а) реализации вещей (телесных или бестелесных), изготовленных или купленных для продажи;

б) прирост капитала и другие доходы от капитала;

в) реализация металлолома.

Машина, полученная вами по наследству, является вашим личным движимым имуществом, поэтому вам не надо будет платить налог с суммы, которую вы получите при ее продаже. Однако если сумма дохода от продажи машины или общая сумма ваших необлагаемых доходов (вместе с доходом от продажи машины) за соответствующий календарный год превысит 10 000 евро, то вам надо будет указать эти доходы в годовой декларации (в разделе необлагаемых доходов).