Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал фото семьи в своих соцсетях. Он написал, что среди людей на снимке живым остался только мужчина.

«Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия — погибли в собственном доме», — написал Садовый.

В ночь на среду Россия нанесла массированный удар по Украине. Российские военные ударили баллистическими ракетами, в том числе «Кинжалами», по центру Львова.

Власти говорят, что было два сильных взрыва. Несколько домов разрушены, повреждено всего более 70 зданий, многие из которых — жилые.

Во время ракетного удара погибли семь человек, среди которых дети одной семьи в возрасте 7, 18 и 21 года.

Позже в ГСЧС сообщили, что в момент обстрела мать и три девочки находились на лестнице, а отец, по словам очевидцев, вернулся в квартиру.

Одна из девушек на фото, Дарья Базилевич, была студенткой Украинского католического университета.

На своей странице в фейсбуке университет опубликовал пост соболезнования, в котором рассказал о девушке. Дарье было 18 лет. Девушка училась на втором курсе программы «Культурология» гуманитарного факультета УКУ.

Она была активной студенткой, наставником в «Лаборатории волонтерства» университета, занималась в театральной студии, изучала актерское искусство.

Ее старшей сестре — Ярине Базилевич (на фото Андрея Садового девушка стоит позади) — был 21 год.

Она работала программным менеджером офиса «Львов — Молодежная столица Европы 2025». «Она работала с нами с самого создания Молодежцентра, а позже и всей сети ТВОРИ!» — говорится в сообщении УКУ.

Корреспондент Би-би-си в Украине Жанна Безпятчук общалась с Яриной накануне трагедии, они договаривались о сотрудничестве.

«Ярина была программным менеджером городских молодежных проектов. Она организовала их всеукраинское флагманское мероприятие „Молодвиж“ и пригласила принять участие в дискуссии о независимости медиа. Эта встреча должна была состояться через несколько дней», — сказала журналистка.

«Я смотрю на нашу еще свежую переписку, не верится, что Ярина больше никогда не ответит, — добавила Безпятчук. — Такая светлая, совсем юная. Но уже четко профессиональная, по-настоящему мотивированная и очень приветливая. Какой безграничный ужас и боль».

Отец семейства, Ярослав Базилевич, происходит из рода Ивана Франко. Он внук Зоряна Базилевича, племянника Ольги Франко (Билевич). Эту информацию подтвердил директор Львовского музея «Дом Франко».

«Контекст»

В сообщении Украинского католического университета говорится, что Ярослав Базилевич находится в критическом состоянии.

Проректор УКУ София Опацкая рассказала Украинской службе Би-би-си, что знала маму девушек, Евгению, более 20 лет. Она была ее студенткой во Львовском институте менеджмента в 2001 году.

Это была «теплая семья с хорошими украинскими традициями», сказала Опацкая.

Евгения была творческим человеком, на досуге сама создавала украшения.

Одна из пользовательниц инстаграма опубликовала сториз, отметив, что знала эту семью. «Просто хочется кричать от злости и отчаяния», — написала женщина.

«В центре Европы Россия уничтожает украинцев целыми семьями», — написал Андрей Садовый.

Под его постом появились многочисленные комментарии, в которых люди эмоционально реагируют на смерть семьи.

Накануне во время российского удара по институту связи в Полтаве погибли более 50 человек, более 200 ранены.

Фото Андрей Садовый/ TELEGRAM