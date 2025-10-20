Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Херманис: наша цель — растоптать гнездо шершней (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 20 октября, 2025 08:35

Латышские СМИ 2 комментариев

В субботу, 18 октября, в публичном пространстве Латвии появилась декларация о создании движения "Без партий". Можно по-разному оценивать пятерых основателей, но вполне ясно, что центральная фигура - это популярный в Латвии режиссёр Алвис Херманис, считает публицист "Неаткариги" Бен Латковскис, взявший у Херманиса интервью.

У Латковскиса создалось впечатление, что театральная сцена для режиссёра слишком тесна и ему захотелось выйти на более широкую политичесую сцену. Впрочем, после их беседы оно не вполне подтвердилось. 

- Прежде всего хочу поздравить с рождением новой политической силы, идейным "отцом" которой ты являешься. Что стало последней каплей, заставившей тебя идти в политику (если такая мысль в самом деле есть)?

- Мы в театре последний раз сыграли "Зиедонис и Вселенная". Смотрел наш старый спектакль и внезапно ощутил сильный стыд за нас сегодняшних латышей, живущих в 2025 году. Особенно за латышских мужчин почему-то. Отношение к Латвии у Зиедониса и его современников и у нас настолько отличается, что единственные слова, которые я нахожу, это "угнетающий стыд". Так что этот шаг с моей стороны чисто частным образом - это попытка от него избавиться. Чтобы я, глядя в зеркало, мог бы себе самому сказать - я хотя бы попробовал. Даже если не получится. К тому же я всю жизнь следую интуиции, которая на сей раз мне говорит: в латвийском обществе апатия и гнев на правящие партии достигли таких размеров, что законы энтропии прямо сейчас грозят разрушить Латвию - уже необратимо. Достигнута критическая масса.

- Каковы твои личные амбиции в политике? Ты готов взять на себя роль не только инициатора, но и лидера, главы новой партии "Без партий"? Ведь политическая практика свидетельствует: если отец-основатель политической силы остаётся лишь автором идеи, но не берётся быть главным тянущим воз, ничего особенного не выйдет (случай Улдиса Пиленса). Какой ты видишь свою роль?

- Это нетипичный случай - у этой партии нет задачи стать банальной партией власти, чтобы править четыре года. У нас есть лишь одна задача: получить большинство, поменять закон о выборах и на тот момент свою функцию закончить. Последует роспуск Сейма, будут проведены новые выборы без партийных списков. Так что наши персоналии не имеют такого существенного значения. Поэтому нет нужды в одном вожаке, как положено обычным, банальным партиям власти. Здесь важен только наш посыл. А он таков - растоптать гнездо шершней!

- По латвийским законам в выборах Сейма могут участвовать только партии, основанные минимум за год до выборов (3 октября 2026 года). Срок уже пропущен. Как думаете решить эту проблему?

- Есть план, но раскрывать его слишком рано.

- Как собираетесь подстраховаться от судьбы партий Кайминьша и Гобземса? Это будет политическое растворение или "приручение" старыми более искушёнными партиями после того, как ряд людей под вывеской имени Херманиса попадёт в Сейм, но 51 место не получит?

- Об этом будем решать, когда люди начнут собираться и вступать. Мы все вместе это придумаем. Пока нас всего пятеро.

- У партии "Без партий" в предвыборной программе будет только один пункт - о смене избирательной системы, или ещё какие-то программные положения?

- Мы будем призывать голосовать за нас представителей всех идеологий, которых объединяет общая цель - поменять мошенническую систему выборов в Латвии, которую правящие партии выдают за демократию. Это будет партия перехода власти. О Стамбульской конвенции и т.п. тут никто не будет спорить, пусть это делают будущие депутаты. Наша функция - только сменить систему, чтобы народ впредь мог избирать более компетентных людей, принимающих решения. Ведь сейчас партии у нас селекционируют самых глупых и неспособных. Не зря им практически невозможно найти честную работу после того, как они покинут политику или их оттуда вышвырнут.

- Если ничего другого не будет, какой будет деятельность партии, если не удастся реализовать свою установку на смену избирательной системы?

- Я даже не допускаю такого сценария. Не могу поверить, что в Латвии большинство людей в здравом уме и душевно здоровых не видят, что местный партийный картель нас всех бесконечно водит за нос.

- Готов ли ты стать латвийским Трампом?

- После того, как осенью 2026 года мы выполним свою цель и обещание, мы самоликвидируемся и я вернусь к театральным постановкам. В начале 2027 года состоятся новые выборы без партий и без всех их фокусов. Если позволено сравнивать, я себя на сей раз не вижу Аусмой Кантане, сидевшей в Сейме рядом со своим мишкой, а скорее Зиедонисом, избравшимся в Верховный Совет только затем, чтобы проголосовать за свободу, и потом сразу же вернувшимся к сочинению стихов.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

Важно 19:04

Важно 2 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Спорт 18:52

Спорт 2 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

Важно 18:49

Важно 2 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

Важно 18:34

Важно 2 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (2)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 2 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (2)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 2 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (2)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 2 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

