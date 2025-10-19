Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии создано новое политическое движение «Без партий»; кто это и чего они хотят? (2)

© LETA 19 октября, 2025 08:39

Важно 2 комментариев

LETA

Режиссёр Алвис Херманис, предприниматель Арманд Брокс (на фото), политик Дидзис Шмитс, пастор Петерис Спрогис и экономист Гунтарс Витолс объединились в новое политическое движение под временным названием "Без партий" (Bez partijām). 

Его главная цель, как заявлено, состоит в том, чтобы добиться изменения избирательной системы - перехода от партийных списков к избранию индивидуальных кандидатов (т.н. мажоритарная система). Об этом свидетельствует пост Херманиса на платформе "Х".

Как говорится в твите, нынешний порядок выборов не позволяет провести отбор "максимально компетентных граждан страны, способных принимать максимально качественные решения на благо остального общества". Половина избирателей при этом вообще не участвует в парламентских выборах, а те, кто участвует, нередко вынуждены голосовать за "наименьшее зло".

Поэтому цель движения - переход к такой системе, когда избиратели голосуют за конкретных людей, а не партийные списки.

В посте также высказано предложение разрешить депутатам одновременно работать по своей профессии и руководить предприятиями, как было в довоенной Латвии. Оно в комментариях уже раскритиковано как способствующее лоббированию, однако по мнению представителей движения такая модель позволила бы государству "привлечь людей с опытом и реальным пониманием жизни".

Так как существующие партии "по понятным причинам" не хотят менять закон о выборах, основатели новой политической силы считают, что единственный путь - это создать народное движение.

Если этому движению удастся получить достаточную поддержку избирателей, по плану "А" предусмотрено инициировать роспуск Сейма и проведение выборов по новой системе.

Если же не будет собрано достаточное число голосов, то депутаты, избранные в Сейм от этой партии, будут все четыре года убеждать общественность в том, что поменять избирательную систему необходимо, и параллельно участвовать в работе законодательной и исполнительной власти.

Важнейшая задача нового движения, согласно опубликованной в соцсети декларации, будет состоять в том, чтобы "путём изменения порядка выборов ликвидировать безнадёжное хождение партий по кругу и дать новую энергию и энтузиазм проекту "Латвийское государство", на сей раз вовлекая в него всех граждан страны, которые выдвигают из своей среды лучших из лучших".

Цель движения - объединить представителей разных идеологий с общим желанием изменить порядок выборов. "Мы призываем каждого гражданина вовлекаться и совместно восстановить веру в латвийское государство", - говорится в декларации.

Тем временем сетевые комментаторы не дремлют:

- Всё прекрасно, и идею, что можно голосовть за всех кандидатов независимо от партии, можно было бы даже поддержать, но на эти выборы вы опоздали. Чтобы партия могла участвовать в выборах в Сейм, она должна быть зарегистрирована за год до этого. Следующие будут 3 октября 2026 года = опоздали.

- "Граждане, избранные депутатами, смогут одновременно работать по своей профессии и руководить своими частными предприятиями". Да-а-а, я люблю лобби!

- Как политтехнолог могу вам сказать одно. Не провалитесь, как Новая консервативная партия, потому что, увы, у Латвии осталось не более одного шанса, чтобы существовать в долгосрочной перспективе. Что порекомендую - точно нужен всенародно избранный президент как исполнительная власть, иначе и эта система не будет работать на благо народа!

- Мероприятие уже провалилось из-за привлечения Витолса. Худшего политика трудно представить. Поссорился с половиной политических активных людей в "Х" и поддерживает в Латвии обслуживание на иностранных языках.

- Но вы ведь знаете, что в системах, где "голосуют за конкретных людей", со временем получается двухпартийная система? Пропорциональная система намного лучше представляет избирателей, чем мажоритарная.

- Если предположить, что неучастие в выборах - это безответственность, то вы надеетесь на голоса безответственных граждан. А что хорошего из безответственных может получиться? Обращает на себя внимание уже г-н Шмитс, который во время ковида отличился, а Спрогису даже "Согласие" сгодилось, чтобы метить на место президента. Но пускай. Удачи.

- Дидзис Шмитс?! Вы серьёзно? Он - политическая проститутка..

- Вступи и получи приоритет на билеты в Новый Рижский театр, тогда, может быть, 200 членов наберётся.

- Эту Чулпан тоже вовлекать будете?

- Я участвую! Это лучшее, что может произойти в Латвии!

- Население, мне кажется, уже перестало по-настоящему интересоваться порядком выборов, поскольку за последние десятилетия ничто не изменилось. Людям изменения в выборах ничего не дадут, если люди одни и те же у руля. Народу нужно уверенное будущее, а не очередной ад голосования.

- Наконец-то партия саулведисов и волшебников в голубом вертолёте готова. Иначе после Зигериста, Гобземса и Кайминьша порядочному латышу было некому свой голос отдать. Но хождение по граблям, как известно, для нас - национальный спорт.

 

Комментарии (2)
Комментарии (2)
