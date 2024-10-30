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Хэллоуин: чем будем угощать?

Редакция PRESS 30 октября, 2024 18:06

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Каким должен быть ужин в стиле Хэллоуина -- в канун дня всех святых? Таким, чтобы от одного вида праздничного угощения мурашки пробегали по спине. Чтобы было страшно-страшно, но в то же время весело-весело...

Почти во всем мире ночь с тридцать первого октября на первое ноября является особенной. Как вы знаете, это время Хэллоуина -- веселого праздника, который уже основательно прижился в нашей стране.

Праздник существует около 6000 лет: полагают, он возник около 4000 года назад до нашей эры в Ирландии. Хэллоуин берет свое начало с фестиваля Самайн, что было празднованием конца сезона сбора урожая. Кельты верили, что в это время духи, в том числе и злые, могут попасть в мир людей. Поэтому они пытались задобрить духов с помощью угощения.

И если на старте Хэллоуин имел вполне мистические корни, впоследствии он стал восприниматься как яркое и весьма жизнеутверждающее шоу, в котором участвуют все желающие. В ход идут экзотические костюмы ведьм и прочей нечисти, тыквы-фонари, карнавалы и вечеринки. На Хэллоуин дети в маскарадных костюмах стучатся в двери: «Угости или напугаю!»

В отличие от изначальных верований, кулинарная традиция этого праздника осталось практически неизменной. Главное украшение стола -- конечно, сладости и всякая вкуснота.

Шоколадный крем с желейными «червячками»

Чтобы вам было чем порадовать и удивить близких и друзей на Хэллоуин, популярный кулинарный блогер Анна Панна рассказала, как приготовить невероятно вкусный, совершенно недорогой и потрясающе пугающий шоколадный крем.

Угощение легко в приготовлении, сочетает насыщенный вкус шоколада и игривые ингредиенты, которые особенно придутся по вкусу и по душе самым маленьким любителям «страшного» праздника.

Это идеальное лакомство, которое можно предложить всем любителям Хэллоуина, скажем, после совместной резьбы по тыкве или веселого маскарада.

Итак, закатываем рукава и готовим шоколадный крем с песком из шоколадного печенья и желейными "червячками".

Необходимые ингредиенты на шесть порций:

• 100 г шоколадного печенья Selga,

• 40 г растопленного сливочного масла,

• 250 г сливок,

• 100 г темного шоколада Lukss,

• 20 г сахара,

• 100 г сливочного сыра,

• различные желейные «червячки» для декорирования (использованы желейные конфеты Laima).

Приготовление

1. Подготовьте основу из печенья: печенье уложите в пакет с молнией или в любой другой пакетик, который не позволит печенью высыпаться, и измельчите скалкой или блендером до консистенции песка; детям точно больше понравится для измельчения использовать скалку. К массе добавьте растопленное сливочное масло и хорошо размешайте.

2. Расплавьте шоколад: в жаропрочную посуду положите кусочки шоколада и поместите над кастрюлей с кипящей водой. Помешивайте, пока шоколад не расплавится.

3. Приготовьте крем: в большой миске взбейте сливки с сахаром и сливочным сыром, пока масса не приобретет держащую консистенцию. Добавьте расплавленный шоколад и осторожно вмешайте его.

4. Оформите десерт: в выбранную посуду слоями уложите крошку из печенья, желейные конфеты, шоколадный крем, вновь крошку из печенья, конфеты и в завершение -- шоколадный крем. Сверху еще посыпьте небольшим количеством крошки из шоколадного печенья и декорируйте конфетами.

5. Подавайте охлажденным: десерт на пару часов поставьте в холодильник, чтобы он приобрел желаемую консистенцию.

Используем только любимые продукты

1. Печенье Selga — делают по неизменным с 1956 года рецепту, который не меняется 60 лет. И это -- выбор нескольких поколений латвийцев. Классическая четырехгранная форма печенья словно создана для приготовления различных лакомств, когда начиненные творогом домики из печенья, пирожные с творогом или чизкейки -- лишь отдельные примеры бесконечных возможностей.

Важно, что классическое печенье Selga, любимое несколькими поколениями, производится без пальмового масла.

2. Классический темный шоколад Lukss -- это лакомство, испытанное временем. Вот уже пять десятилетий Laima производит этот легендарный шоколад, на упаковке которого -- красная роза.

Изучала вопрос

Людмила ВЕВЕРЕ.

Справка. Laima -- самый известный в Латвии бренд сладостей, который объединяет в себе историю всей латвийской промышленности сладостей на более чем вековом отрезке времени.

Сладости Laima приготовлены по рецептам, богатым традициями, и с использованием унаследованных навыков, что дополнено современными производственными технологиями и методами и использованием в производстве только устойчивого сырья.

В 2021 году было открыто новое производство сладостей Laima в Адажи в соответствии с современными производственными требованиями и производственными помещениями, отвечающими стандартам устойчивости.

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