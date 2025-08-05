Хаос в Юрмале, путаница на перроне: люди бегут с другого пути на последний поезд (ВИДЕО)

Большинство пассажиров по привычке направились на ту платформу, с которой обычно отправляются поезда в сторону столицы. Но за несколько минут до прибытия состава одна из женщин заметила, что на табло указано: поезд прибудет по другому пути — тому, по которому обычно едут в Юрмалу.

Как выяснилось, предупреждение о смене пути действительно прозвучало после громкого звонка — но буквально за мгновение до прибытия поезда. Многие его просто не услышали. Информация действительно была указана и на табло, но большинство людей туда не смотрят, так как экраны расположены только в одном месте и довольно далеко от основной массы пассажиров. Кроме того, все уже привыкли к существующей транспортной логистике.

Когда поезд прибыл, пассажиры с удивлением заметили, что он остановился у другой платформы. Началась суматоха: несколько десятков человек побежали через переход, чтобы успеть. Поезд был переполнен уже на станции Майори. А на следующей остановке, в Дзинтари, некоторые пассажиры вообще не смогли попасть в вагоны — особенно те, кто стоял в конце платформы.

В соцсети TikTok этот инцидент сразу вызвал бурю комментариев. Одни жаловались, что в Латвии как всегда невозможно организовать нормальные объявления, другие говорили — всё написано, просто нужно смотреть по сторонам и читать:

«Вообще-то вечером идут ремонтные работы — в самом поезде об этом пишут и на табло указано. Люди сами не умеют читать, думают, что всё и так знают.»

«Да, я тоже бежал с другого пути на последний поезд из Дзинтари в Ригу.»

«Вчера вечером в Дзинтари большинство стояло не на той платформе. Причём я знал, где правильная — ехал в пятницу и тоже бегал. А в субботу снова ехал и говорил людям, что надо идти на другой путь — не верили. Хотя на табло была информация. Информационное табло — в начале платформы, где останавливаются первый-второй вагоны.»

«Надо вывесить какие-нибудь плакаты и указатели.»

«Буквально вчера лично стоял на станции “Дзинтари”, и на обоих табло с обеих сторон было написано время и направление. Так что неясно, с какой стороны может подъехать поезд, если идут ремонтные работы.»

«На табло есть вся информация. Нужно просто смотреть.»