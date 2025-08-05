Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хаос в Юрмале, путаница на перроне: люди бегут с другого пути на последний поезд (ВИДЕО)

Редакция PRESS 5 августа, 2025 09:58

Юридическая консультация 0 комментариев

Вечер воскресенья, 3 августа, в Юрмале выдался особенно оживлённым: кто-то возвращался домой после концерта Светланы Лободы, кто-то — после спокойного отдыха у моря. Однако на станции Майори их ждал неожиданный сюрприз — привычный поезд “Vivi” до Риги прибыл не по обычному пути.

Большинство пассажиров по привычке направились на ту платформу, с которой обычно отправляются поезда в сторону столицы. Но за несколько минут до прибытия состава одна из женщин заметила, что на табло указано: поезд прибудет по другому пути — тому, по которому обычно едут в Юрмалу.

Как выяснилось, предупреждение о смене пути действительно прозвучало после громкого звонка — но буквально за мгновение до прибытия поезда. Многие его просто не услышали. Информация действительно была указана и на табло, но большинство людей туда не смотрят, так как экраны расположены только в одном месте и довольно далеко от основной массы пассажиров. Кроме того, все уже привыкли к существующей транспортной логистике.

Когда поезд прибыл, пассажиры с удивлением заметили, что он остановился у другой платформы. Началась суматоха: несколько десятков человек побежали через переход, чтобы успеть. Поезд был переполнен уже на станции Майори. А на следующей остановке, в Дзинтари, некоторые пассажиры вообще не смогли попасть в вагоны — особенно те, кто стоял в конце платформы.

@otkrito.lv Хаос на станции #Майори: люди не знают, что поезд в Ригу поедет по другому пути - по которому обычно едет в Юрмалу. #latvia #shorts #latviantiktok #otkritolv #юрмала #jurmala ♬ оригинальный звук - Otkrito.lv

В соцсети TikTok этот инцидент сразу вызвал бурю комментариев. Одни жаловались, что в Латвии как всегда невозможно организовать нормальные объявления, другие говорили — всё написано, просто нужно смотреть по сторонам и читать:

«Вообще-то вечером идут ремонтные работы — в самом поезде об этом пишут и на табло указано. Люди сами не умеют читать, думают, что всё и так знают.»
«Да, я тоже бежал с другого пути на последний поезд из Дзинтари в Ригу.»
«Вчера вечером в Дзинтари большинство стояло не на той платформе. Причём я знал, где правильная — ехал в пятницу и тоже бегал. А в субботу снова ехал и говорил людям, что надо идти на другой путь — не верили. Хотя на табло была информация. Информационное табло — в начале платформы, где останавливаются первый-второй вагоны.»
«Надо вывесить какие-нибудь плакаты и указатели.»
«Буквально вчера лично стоял на станции “Дзинтари”, и на обоих табло с обеих сторон было написано время и направление. Так что неясно, с какой стороны может подъехать поезд, если идут ремонтные работы.»
«На табло есть вся информация. Нужно просто смотреть.»

Обновлено: 15:20 24.08.2025
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

