Комитет поддержал идею присвоить официальное название "сквер Бралю Ирбишу" благоустроенной территории в Чиекуркалнсе между 4-й поперечной линией Чиекуркалнса и 5-й поперечной линией Чиекуркалнса.

В прошлом году эта территория была благоустроена: здесь появились площадка для собраний, деревянная сцена, расширена детская игровая площадка. Территория стала неофициально называться Чиекуркалнским сквером.

Название Веца Сканстес будет присвоено участку улицы рядом с пересечением улиц Дунтес и Упес, который выходит во внутренний квартал.

Именем Маргариты Старасте будет названа улица от улицы Баускас до улицы Дигнаяс, параллельная улице Зиепниеккална.

В честь Иванды Кайи будет назван участок красных линий на Луцавсале за магазином "K-Senukai".

Улица в Вецриге за бастионом Триангула от Бискапа гате до Яуниела будет названа улицей Гутенберга.

Имя Берты Пипини будет присвоено участку между улицей Краста и рекой Даугава, недалеко от съезда с Островного моста.

Участок улицы Аустувес вдоль Даугавы у Южного моста будет переименован в набережную Саулриета (Заката).

Участок проспекта Остас в Межапарке, проходящий вдоль Большой эстрады, будет переименован в проспект Луции Гаруты.

Участок улицы Кандавас между Юрмалас гатве и Ботаническим садом Латвийского университета будет переименован в улицу Яня Штейнгауэра.

Все названия улиц должны быть утверждены на заседании Рижской думы.