Грозы и град: Латвию снова накроют ливни

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил жёлтое предупреждение с 11:00 утра до ночи для западных и центральных регионов страны. Ожидаются проливные дожди, грозы и вероятность града.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, но в северо-восточной части страны сохранится солнечная погода. Здесь температура воздуха может подняться до +28…+30 °C. В то же время в отдельных районах Курземе столбики термометров не поднимутся выше +17…+19 °C.

Ветер в основном будет слабым, но во время гроз возможны штормовые порывы.

В Риге в течение дня ожидаются кратковременные, местами сильные дожди с грозами. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит около +22 °C.

Причиной ухудшения погоды стал район пониженного атмосферного давления. Давление на уровне моря — около 1010 гПа.