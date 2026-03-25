Гребенщиков уехал окончательно? БГ теперь расшифровывается Британии Гражданин

Согласно поданным 16 марта 2026 года документам, сам музыкант и его жена Ирина Гребенщикова указаны уже как граждане Великобритании. Эти сведения подтверждаются и источниками «Медузы», которые также сообщили о получении музыкантом британского паспорта.

Гребенщиков уже несколько лет не живёт в России. Он публично выступал против войны с Украиной, после чего в июне 2023 года Минюст РФ признал его «иностранным агентом».

В октябре 2025 года на музыканта составили административный протокол. Поводом стало отсутствие маркировки «иноагента» в видеоролике на YouTube, где он исполнял песню Булата Окуджавы «Былого нельзя воротить». Тогда суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей.