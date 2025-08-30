Граждане третьих стран без латвийской визы или ВНЖ перед въездом в страну должны будут дать сведения о себе

МИД разъясняет, что эти изменения вводятся с целью укрепления безопасности страны и повышения эффективности защиты государственной границы, чтобы выявить факторы риска и устранить угрозу национальной безопасности. Предполагается, что предварительное получение информации перед въездом в Латвию будет способствовать прогнозированию таких угроз и соответственному реагированию на них.

Регистрироваться не нужно гражданам стран Евросоюза, НАТО, ОЭСР, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии, если у них нет выданной Латвией визы или ВНЖ, другим гражданам третьих стран при наличии таковой визы или ВНЖ, лицам, обладающим дипломатическим иммунитетом, или тем, кто прибыл в Латвию на короткий срок для выполнения официальных функций, а также лицам без гражданства, имеющим определённый статус в какой-либо из указанных стран.

Регистрация должна быть совершена как минимум за 48 часов до въезда в Латвию, в том числе, если планируется пересечь территорию страны транзитом. Сайт eta.gov.lv, где нужно будет регистрироваться, уже должен быть доступен.

В течение 48 часов после предоставления сведений о себе желающий въехать в Латвию получит автоматическое подтверждение на указанный им адрес электронной почты. Отдельного разрешения ждать не нужно. Если планы изменятся до поездки, обновлённую информацию нужно предоставить как минимум за 48 часов до въезда в Латвию.

Что входит в эту информацию? Это цель поездки, планируемое время пребывания, маршрут поездки, контактные данные, а также сведения о том, занимает ли желающий въехать в Латвию или его близкий родственник какую-либо выборную должность, является/являлся ли он кандидатом на выборах, государственным или муниципальным должностным лицом, о службе в вооружённых силах, спецслужбах, погранохране, на таможне, в органах внутренних дел, судах или на дипломатической службе / службе в МИД.

Информацию каждый желающий въехать в Латвию гражданин третьей страны, не имеющий выданной в ЛР визы или ВНЖ, должен предоставить сам, это нельзя делать от имени другого лица. Те, кто въехал в Латвию до 1 сентября и находятся здесь, предоставлять сведения о себе не обязаны.