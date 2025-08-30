Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Граждане третьих стран без латвийской визы или ВНЖ перед въездом в страну должны будут дать сведения о себе

© LETA 30 августа, 2025 11:31

Граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или ВНЖ, с 1 сентября должны будут перед въездом в Латвию предоставлять сведения о себе и цели своей поездки в Информационную систему по предотвращению угрозы государству eta.gov.lv, сообщили агентству LETA в МИД ЛР.

МИД разъясняет, что эти изменения вводятся с целью укрепления безопасности страны и повышения эффективности защиты государственной границы, чтобы выявить факторы риска и устранить угрозу национальной безопасности. Предполагается, что предварительное получение информации перед въездом в Латвию будет способствовать прогнозированию таких угроз и соответственному реагированию на них.

Регистрироваться не нужно гражданам стран Евросоюза, НАТО, ОЭСР, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Бразилии, если у них нет выданной Латвией визы или ВНЖ, другим гражданам третьих стран при наличии таковой визы или ВНЖ, лицам, обладающим дипломатическим иммунитетом, или тем, кто прибыл в Латвию на короткий срок для выполнения официальных функций, а также лицам без гражданства, имеющим определённый статус в какой-либо из указанных стран.

Регистрация должна быть совершена как минимум за 48 часов до въезда в Латвию, в том числе, если планируется пересечь территорию страны транзитом. Сайт eta.gov.lv, где нужно будет регистрироваться, уже должен быть доступен.

В течение 48 часов после предоставления сведений о себе желающий въехать в Латвию получит автоматическое подтверждение на указанный им адрес электронной почты. Отдельного разрешения ждать не нужно. Если планы изменятся до поездки, обновлённую информацию нужно предоставить как минимум за 48 часов до въезда в Латвию.

Что входит в эту информацию? Это цель поездки, планируемое время пребывания, маршрут поездки, контактные данные, а также сведения о том, занимает ли желающий въехать в Латвию или его близкий родственник какую-либо выборную должность, является/являлся ли он кандидатом на выборах, государственным или муниципальным должностным лицом, о службе в вооружённых силах, спецслужбах, погранохране, на таможне, в органах внутренних дел, судах или на дипломатической службе / службе в МИД.

Информацию каждый желающий въехать в Латвию гражданин третьей страны, не имеющий выданной в ЛР визы или ВНЖ, должен предоставить сам, это нельзя делать от имени другого лица. Те, кто въехал в Латвию до 1 сентября и находятся здесь, предоставлять сведения о себе не обязаны.

Каллас: «Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций Украине»

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

Загрузка

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Апелляционный суд США признал большинство тарифов, введенных Трампом, незаконными

Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, являются незаконными, так как президент не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Несмотря на это, тарифы останутся в силе до 14 октября, чтобы Белый дом мог обжаловать это решение в Верховном суде.

Тайвань готовится к нападению Китая

На тайваньском острове Цзиньмэнь, в нескольких километрах от побережья Китая, было обычное утро пятницы, когда тишину нарушил вой сирены воздушной тревоги. В здании местной администрации люди выключили свет и спрятались под столами. Кто-то побежал на подземную парковку. В ближайшей больнице персонал бросился оказывать помощь людям с кровавыми ранами, которые, шатаясь, заходили в здание.

«Хорошо, что все живы»: на Таллинском шоссе попал в аварию автобус из Украины

В пятницу, 29 августа, на Таллинском шоссе за Скулте попал в ДТП автобус из Украины, который неудачно обогнал легковой автомобиль из Польши. В больницу доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

«В Риге негде учиться плавать?» Рижанин три часа простоял в очереди для покупки абонемента в бассейн

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

