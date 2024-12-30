Граждане России и Латвии везли через границу вещи с запрещенной символикой

Восемь граждан России, по одному гражданину Америки, Молдовы, Мексики, Таджикистана и Украины не пустили в прошедшие выходные в Эстонию, сообщает пресс-служба департамента полиции и погранохраны страны. Больше всего - из-за отсутствия необходимых документов, неясные показания или угрозу общественному порядку.

27 декабря у двух граждан России и одного гражданина Латвии, пересекавших границу, пограничники обнаружили символы агрессии России, запрещенные в Эстонии. Пересекавшие границу добровольно выбросили предметы с запрещенной символикой и смогли ехать дальше.