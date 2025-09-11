Ранее сообщалось, что Белоруссия освободила из тюрьмы еще 52 политзаключенных, среди которых двое граждан Латвии.

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра иностранных дел Сигне Знотиня-Знота, принимая во внимание пожелание обоих граждан Латвии, их личные данные не разглашаются.

Браже от имени Латвии благодарит США за участие в обеспечении освобождения заключенных. Министр отметила, что режим Александра Лукашенко продолжает систематические репрессии против белорусского народа.

Как подчеркнула министр иностранных дел Латвии, правящий в Белоруссии режим использует мигрантов в качестве инструмента против стран Балтии и Польши, а также оказывает поддержку России в ее войне против Украины. В Белоруссии до сих пор содержатся в неволе более 1000 политзаключенных.

"Позиция Латвии неизменна: необходимо продолжать международное давление и санкции против режима Лукашенко, пока все политзаключенные не будут освобождены и Белоруссия не перестанет поддерживать агрессию России против Украины", - подчеркнула министр иностранных дел.

Как сообщалось ранее, в июне Беларусь освободила из тюрьмы 14 политзаключенных, среди которых были двое граждан Латвии - Юрий Ганин и Дмитрий Михайлов.