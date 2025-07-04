Граждан России уже начали лишать ВНЖ за частые поездки в РФ и Белоруссию: Литва показывает пример

После того, как в начале мая вступил в силу запрет на поездки граждан России в указанные страны чаще одного раза в три месяца, были выявлены 34 человека, которые могли нарушить это положение закона. Закон предусматривает возможность аннулирования временных ВНЖ, выданных гражданам России в Литве, если они выезжали в Россию или Белоруссию более одного раза за последние три календарных месяца.

По данным Департамента миграции Литвы, первый такой ВНЖ уже аннулирован. Также начаты процедуры аннулирования временных ВНЖ еще тридцати граждан России: выясняются дополнительные обстоятельства, ожидаются объяснения от самих граждан России.

Ограничения на поездки за границу не распространяются на членов экипажей, работающих в компаниях, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, когда такие перевозки осуществляются в государства-члены Европейского союза или из них или транзитом через Литву. По данным ДМ, указанные лица не подпадают под это исключение. По данным департамента, с момента вступления запрета в силу 292 гражданина России пересекли государственную границу с Россией или Беларусью более одного раза в мае, но на многих из них распространяются предусмотренные законом исключения.

Сейм ввел эту национальную санкцию в связи с предупреждениями спецслужб о том, что лица, которые ездят в Россию и Белоруссию, рискуют быть там завербованными.