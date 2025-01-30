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Говорит по-латышски, а ругается по-русски: реклама в TokTok обеспокоила Центр госязыка

Редакция PRESS 30 января, 2025 11:55

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TikTok

В Елгаве недавно открылся новый алкогольный магазин, который уже успел прославиться в соцсетях, опубликовав на своей странице в ТикТок рекламу, содержащую русскую ненормативную лексику, а проще говоря – мат, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

В ролике бородатый человек, одетый в спортивный костюм и кепку, разговаривает на латышском, а ругается на русском.

«Хеллоу, пацанчики, мы находимся у моего любимого магазина…», - так начинается реклама. Уже в первые секунды видео, можно насчитать 19 ругательств.

Продавец магазина рассказала о рекламе и персонаже Славике, который был задействован для промо. Однако представитель бизнеса Сергей на звонок Bez Tabu не ответил и не перезвонил.

TokTok

Зато содержание ролика прокомментировал специалист по рекламе Артурс Меднис. Он отметил, что в использовании нецензурной лексики в рекламе нет ничего нового и в целом, если удаётся сделать остроумный продукт, можно достичь феноменального эффекта.

"Да, возможно эта реклама и нарушает какие-то этические нормы, и, может, даже законодательные, ведь в ней используется русский язык, но это же реклама. А реклама старается получить внимание как можно большей аудитории. Было такое высказывание - "даже плохая реклама - это реклама". А в этом случае благодаря своей рекламе они даже попали на телевидение", - иронизирует специалист.

В то же время Центр госязыка призывает заботится о сохранении латышского и более частом его применении. Но внутренняя цензура сети ТикТок позволяет размещение подобных материалов. По крайней мере до тех пор, пока на них кто-нибудь не пожалуется.

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