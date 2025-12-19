«Готовы не бомбить урны»: Кремль связал удары и украинские выборы президента

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — сказал он.

При этом Путин выдвинул условие, которое Москва считает принципиальным. По его словам, на территории России проживают миллионы граждан Украины, из них «от 5 до 10 миллионов» имеют право голоса. В случае выборов, считает Путин, организаторы должны обеспечить возможность голосования для находящихся в РФ украинских граждан на российской территории.

Путин ранее неоднократно называл президента Украины Владимира Зеленского «нелегитимным» после истечения его пятилетних полномочий 20 мая 2024 года. С точки зрения Кремля, отмена выборов из-за военного положения делает заключение мирного соглашения с Киевом «юридически невозможным». В то же время украинское законодательство прямо запрещает проведение выборов в условиях военного положения и считает продление полномочий действующего президента законным.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «использует войну» как повод для отсрочки выборов и призвал Киев подтвердить демократический курс. На следующий день Зеленский объявил о готовности провести выборы при двух условиях — обеспечении безопасности от российских ударов и изменении законодательства для легитимности голосования во время войны. По его словам, при гарантиях безопасности Украина сможет подготовиться к выборам в течение 60–90 дней.

15 декабря источники РБК-Украина сообщили, что Зеленский поручил Верховной раде разработать законопроект о возможности проведения выборов во время военного положения. При этом собеседники издания выразили сомнения в практической реализуемости инициативы без как минимум снижения военной активности со стороны России и давления США на Москву.