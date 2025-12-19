Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Готовы не бомбить урны»: Кремль связал удары и украинские выборы президента

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 16:27

Российский бомбардировщик Ту-95МС

Россия готова рассмотреть прекращение ударов по Украине в день проведения президентских выборов, заявил Владимир Путин во время «прямой линии».

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — сказал он.
При этом Путин выдвинул условие, которое Москва считает принципиальным. По его словам, на территории России проживают миллионы граждан Украины, из них «от 5 до 10 миллионов» имеют право голоса. В случае выборов, считает Путин, организаторы должны обеспечить возможность голосования для находящихся в РФ украинских граждан на российской территории.

Путин ранее неоднократно называл президента Украины Владимира Зеленского «нелегитимным» после истечения его пятилетних полномочий 20 мая 2024 года. С точки зрения Кремля, отмена выборов из-за военного положения делает заключение мирного соглашения с Киевом «юридически невозможным». В то же время украинское законодательство прямо запрещает проведение выборов в условиях военного положения и считает продление полномочий действующего президента законным.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «использует войну» как повод для отсрочки выборов и призвал Киев подтвердить демократический курс. На следующий день Зеленский объявил о готовности провести выборы при двух условиях — обеспечении безопасности от российских ударов и изменении законодательства для легитимности голосования во время войны. По его словам, при гарантиях безопасности Украина сможет подготовиться к выборам в течение 60–90 дней.

15 декабря источники РБК-Украина сообщили, что Зеленский поручил Верховной раде разработать законопроект о возможности проведения выборов во время военного положения. При этом собеседники издания выразили сомнения в практической реализуемости инициативы без как минимум снижения военной активности со стороны России и давления США на Москву.

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

