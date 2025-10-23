Готовьтесь к пику заболеваемости: эксперты — об особенностях этого гриппа

Этой осенью закупили на 1,9% больше вакцин от гриппа, чем в прошлом году — в общей сложности 133 120 доз. Жителям доступны три вида вакцин от гриппа, состав которых адаптирован к циркулирующим штаммам вируса для обеспечения наилучшей защиты.

Как заявил сегодня на пресс-конференции главный инфекционист Университетской клинической больницы имени Паула Страдиня Уга Думпис, единственный способ укрепить иммунитет против гриппа — это вакцинация.

Он отметил, что в больницах наблюдаются проблемы с вакцинацией против гриппа. Обычно в сезон гриппа и при большом потоке пациентов больницы переполнены и перегружены. Помимо симптомов, грипп может вызывать и другие серьёзные заболевания, такие как инфаркты и инсульты. Это заболевание особенно опасно для пожилых людей, поскольку ухудшает их общее состояние, включая деменцию.

Профессор отметил, что грипп часто вызывает пневмонию, сердечно-сосудистые осложнения и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с ослабленным здоровьем, а вакцинация является безопасным и эффективным способом избежать этого.

Думпис признал, что в Латвии охват вакцинацией пациентов из группы риска составляет менее 20%, что считается низким показателем, поскольку в других странах Европы этот показатель имеет тенденцию превышать 75%.

Специалисты обратили внимание на то, что зачастую госпитализированные и не привитые от гриппа имеют возможность заразиться им непосредственно в больнице, а течение болезни у тех, кто не был привит заранее, протекает тяжелее. Нередко возможно заражение других пациентов в двух- или трёхместных палатах.

В то же время эксперты обратили внимание на циркуляцию и других вирусов, таких как Covid-19. Также рекомендуется вакцинироваться от Covid-19.

Прогнозируется, что интенсивность гриппа продолжит расти в ближайшие месяцы и достигнет пика в начале следующего года.

Зайга Кравале, руководитель Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии PSKUS, отметила, что по-прежнему очевидно, что значительная часть населения воздерживается от вакцинации, хотя она особенно важна для людей из групп риска – беременных женщин, маленьких детей, пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей.

Кравале подчеркнула, что именно больные гриппом чаще всего попадают в больницу с серьёзными осложнениями. Например, грипп чаще всего вызывает пневмонию или дыхательную недостаточность у пациентов с заболеваниями сердца и лёгких.

Вообще, перед любыми манипуляциями или операциями в больнице важно сделать прививку, так как в противном случае, если у вас тяжелая форма гриппа, вы можете даже умереть после операции.

Семейный врач Зане Даболиня также призвала всех жителей, включая тех, кто не входит в группу риска, сделать прививку от гриппа, чтобы продемонстрировать заботу о своих ближних и окружающих, которые входят в группу риска. Даболиня подчеркнула, что вакцины доступны, и призвала всех обратиться с этим вопросом к своему семейному врачу.

Как отметил Дампис, коллективный иммунитет к гриппу невозможен, но цель состоит в том, чтобы вакцинировать как можно больше людей, особенно тех, кто находится в группах риска.

«Цель — не интерес, а уменьшение проблемы», — сказал Думпис.

Инфекционист отметил, что даже у невакцинированного молодого человека существует риск развития более серьёзного заболевания. Например, у невакцинированного молодого человека температура может достигать 40 градусов, а у вакцинированного — 37 градусов.

Опыт показывает, что те, кто заразился гриппом в больницах и не прошел вакцинацию, проводят в лечении примерно на неделю больше времени, чем те, кто был вакцинирован.

Данные Центра эпидемиологического надзора (SPKC) показывают, что с 13 по 19 октября активность гриппа в Латвии остаётся на низком уровне: зарегистрировано три клинически подтверждённых случая гриппа (4,3 на 100 000 жителей). В то же время в больницах зарегистрировано четыре лабораторно подтверждённых случая вируса гриппа типа А.

На прошлой неделе к врачам общей практики обратились 990 пациентов с острыми респираторными инфекциями, а в стационарах лечились 153 пациента с тяжёлыми острыми респираторными инфекциями — 4% от всех госпитализированных. Большинство из них были старше 65 лет.

Между тем, доля положительных тестов на COVID-19 увеличилась до 11,2%, а среди пациентов с подтверждённым диагнозом зафиксированы два летальных исхода. По данным Всемирной организации здравоохранения, активность гриппа в Европе также остаётся ниже эпидемического уровня, при этом доминируют вирусы типа А, сообщает SPKC.

Как сообщалось, этой осенью будут предложены вакцины против гриппа, состав которых адаптирован к циркулирующим штаммам вируса для обеспечения наилучшей защиты.

SPKC призывает жителей задуматься о вакцинации от гриппа и запланировать её, подчёркивая, что лучшее время для вакцинации — конец октября или начало ноября. Рекомендуется сделать это, чтобы защита выработалась к пику эпидемии гриппа и сохранялась на протяжении всего периода активности гриппа, указывает SPKC. Пик заболеваемости гриппом обычно наблюдается в зимние и весенние месяцы.

В прошлом сезоне гриппа в Латвии было зарегистрировано 146 случаев смерти от гриппа, из которых 94% составили люди, которые не были вакцинированы.

Большинство умерших — 73% — были в возрасте старше 70 лет. Данные SPKC показывают, что у пожилых людей, которые не были вакцинированы, вероятность госпитализации в 1,7 раза выше, а вероятность смерти — в 2,8 раза выше, чем у вакцинированных.

Всего в прошлом сезоне от гриппа было вакцинировано 121 829 человек, или 6,5% населения Латвии. Наибольшее количество вакцинированных составили люди старше 60 лет — 78 704 человека, или 14,8% этой возрастной группы.

