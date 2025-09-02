Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Готовь бюджет летом: депутатам предстоит принять сложное решение

© LETA 2 сентября, 2025 18:52

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Закон о создании контрмобильной инфраструктуры важен для защиты восточной границы, заявил на пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник встретился в Рижском замке с председателем Сейма Дайгой Миериней.

Политик доволен тем, что ответственная комиссия Сейма приступила к рассмотрению законопроекта. По мнению президента, законопроект еще предстоит уточнить и доработать, но закон важен для того, чтобы внести ясность для людей, которые живут в приграничной зоне, владеют там хозяйством или предприятиями. Кроме того, закон нужен Министерству обороны и Министерству внутренних дел для принятия мер, важных для укрепления государственной границы как с точки зрения ее охраны, так и обороны.

На встрече стороны обсудили и ряд других законопроектов, которые попали в повестку дня Сейма, в том числе поправки к закону о труде, а также к закону об образовании, которые касаются дистанционного обучения. Президент надеется, что будет найдено решение, которое станет достаточно хорошим компромиссом в вопросах, вызвавших обширные дискуссии.

Ринкевич отметил, что обсудил с Миериней также работу над бюджетом будущего года и вопросы, которые важны при реализации трех приоритетов - государственной безопасности, демографии и образования. Президент рассказал, что Сейм ожидает от правительства пакета законопроектов и сопровождающих законопроектов до 15 октября.

"Иногда звучит предположение - если правительство завершило работу и внесло законопроект о бюджете на следующий год в Сейм, то он принимается почти без изменений и поправок. Нет, это лишь начало работы для Сейма", - подчеркнул президент.

Миериня считает, что поправки к закону о труде поступили в Сейм несогласованными. Несмотря на то, что Кабинет министров поправки поддержал, по вопросам о размере надбавок за сверхурочную работу и прекращении коллективных договоров не достигнуто окончательного соглашения с социальными партнерами. Спикер Сейма заключила, что депутатам предстоит принять сложное решение, выбрав между требованиями социальных партнеров и профсоюзов.

Кроме того, в Сейме ожидаются дискуссии о регулировании закона о климате, который разделен на несколько законов. Миериня рассказала, что регулирование не принималось годами, в результате чего Европа против Латвии применила штрафные процедуры. Кроме того, в Сейме придется работать, например, над законом о публичных закупках. Спикер Сейма пояснила, что в связи с этим законом обсуждается идея об отказе от маленьких порогов и переходе на европейскую систему порогов единой закупки.

В контексте бюджета Миериня отметила, что сейчас ничто не свидетельствует о том, что бюджет может быть не передан в Сейм 15 октября. Планируется, что в начале ноября может состояться рассмотрение в первом чтении, а во втором - в начале декабря. По словам спикера Сейма, стороны также пришли к общему мнению, что в бюджете должны появиться инициативы, которые не являются финансово емкими, но требуют финансирования ежегодно.

"Например, взносы в Европейское космическое агентство. Известно, что эти взносы надо делать, но из года в год эти расходы не планируются. И сейчас они не запланированы", - сказала Миериня.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать