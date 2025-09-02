Готовь бюджет летом: депутатам предстоит принять сложное решение

Политик доволен тем, что ответственная комиссия Сейма приступила к рассмотрению законопроекта. По мнению президента, законопроект еще предстоит уточнить и доработать, но закон важен для того, чтобы внести ясность для людей, которые живут в приграничной зоне, владеют там хозяйством или предприятиями. Кроме того, закон нужен Министерству обороны и Министерству внутренних дел для принятия мер, важных для укрепления государственной границы как с точки зрения ее охраны, так и обороны.

На встрече стороны обсудили и ряд других законопроектов, которые попали в повестку дня Сейма, в том числе поправки к закону о труде, а также к закону об образовании, которые касаются дистанционного обучения. Президент надеется, что будет найдено решение, которое станет достаточно хорошим компромиссом в вопросах, вызвавших обширные дискуссии.

Ринкевич отметил, что обсудил с Миериней также работу над бюджетом будущего года и вопросы, которые важны при реализации трех приоритетов - государственной безопасности, демографии и образования. Президент рассказал, что Сейм ожидает от правительства пакета законопроектов и сопровождающих законопроектов до 15 октября.

"Иногда звучит предположение - если правительство завершило работу и внесло законопроект о бюджете на следующий год в Сейм, то он принимается почти без изменений и поправок. Нет, это лишь начало работы для Сейма", - подчеркнул президент.

Миериня считает, что поправки к закону о труде поступили в Сейм несогласованными. Несмотря на то, что Кабинет министров поправки поддержал, по вопросам о размере надбавок за сверхурочную работу и прекращении коллективных договоров не достигнуто окончательного соглашения с социальными партнерами. Спикер Сейма заключила, что депутатам предстоит принять сложное решение, выбрав между требованиями социальных партнеров и профсоюзов.

Кроме того, в Сейме ожидаются дискуссии о регулировании закона о климате, который разделен на несколько законов. Миериня рассказала, что регулирование не принималось годами, в результате чего Европа против Латвии применила штрафные процедуры. Кроме того, в Сейме придется работать, например, над законом о публичных закупках. Спикер Сейма пояснила, что в связи с этим законом обсуждается идея об отказе от маленьких порогов и переходе на европейскую систему порогов единой закупки.

В контексте бюджета Миериня отметила, что сейчас ничто не свидетельствует о том, что бюджет может быть не передан в Сейм 15 октября. Планируется, что в начале ноября может состояться рассмотрение в первом чтении, а во втором - в начале декабря. По словам спикера Сейма, стороны также пришли к общему мнению, что в бюджете должны появиться инициативы, которые не являются финансово емкими, но требуют финансирования ежегодно.

"Например, взносы в Европейское космическое агентство. Известно, что эти взносы надо делать, но из года в год эти расходы не планируются. И сейчас они не запланированы", - сказала Миериня.