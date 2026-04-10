«Государство покинуть легко, родину покинуть невозможно»: режиссёр Таланкин

Из затерянного на Южном Урале городка с 10-тысячным населением на авансцену мирового документального кино - такой путь прошёл наш гость за четыре года. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и введения в школах обязательных "Уроков о важном", его пропагандистской и догматической опоры, жизнь педагога-организатора и школьного видеографа резко изменилась. Но именно это стало импульсом к созданию прославившей его документальной картины.

С нами на связи – Павел Таланкин, лауреат специального приза фестиваля независимого кино в Сандэнсе, премий Британской и Американской киноакадемий за лучший документальный фильм. Павел, добро пожаловать на Евроньюс!

Павел Таланкин: Здравствуйте.

Юлия Пухлий, Euronews: В ночь на 16 марта, на 98-й церемонии вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе вы удостоились заветной золотой статуэтки за созданную в соавторстве с Дэвидом Боренштейном ленту "Господин Никто против Путина". 10 дней спустя Центральный районный суд Челябинска запретил распространение в России вашего фильма; 11 дней спустя Министерство юстиции включило вас в "реестр иноагентов". Ваша реакция?

Павел Таланкин (воздевает руки): Фильм вышел в январе 2025 года, и они очень долго думали по этому вопросу. Целый год у них прошёл, чтобы меня внести в список иностранных агентов, а фильм запретить. И, знаете, у меня нет никаких эмоций - это суперкрутая реклама! Я не знаю, ужас, почему они так долго тянули с этим вопросом. Мне даже студенты писали: "Поздравляем! Но почему так долго"? Но это суперкрутая реклама, спасибо всем организаторам, которые проталкивают эти убеждения. Огромная благодарность! Благодаря вам, этот фильм смотрят в России тоже.

Юлия Пухлий, Euronews: Один из российских сайтов вынес в заголовок "Фильм про Владимира Путина получил «Оскара»". А как вы резюмируете, о чём ваш фильм?

Павел Таланкин (смеётся): Ну окей. Окей, пускай будет так. Главное, чтобы смотрели, главное - чтобы видели. Меня очень сильно удивил комментарий на Facebook одной женщины (она находится в России). Она его нашла, она его скачала. Она приложила максимум усилий, потом она открыла Facebook, включила VPN и написала : "Я не поняла, для кого он". То есть как будто бы "Алло, привет!" То есть ты нашла, ты скачала, ты посмотрела, ты включила VPN, ты зашла в Facebook, чтобы написать про этот фильм. И ты пишешь: "Я не поняла для кого он". Да он для тебя! Для тебя и ты все это сделала! Понимате? Вот в чём фишка этого фильма.

Юлия Пухлий, Euronews: Видавшие виды инстаграмеры и ютюберы называют вашу картину "слишком простой", тогда как кинокритики именно в этом видят его силу: как политическая реальность, практически против воли, превращает школьного учителя в подпольного документалиста...

Павел Таланкин: Мне очень нравится всё, что про этот фильм говорят. Положительные комментарии, отрицательные, мне на самом деле очень всё нравится. Потому что я, как автор этого всего, был бы возмущён нейтральным, да, нейтральным отношением. В этом его слабость - в простоте, но в этом его сила.

Юлия Пухлий, Euronews: В вашей ленте детей учат стрелять, наёмники из ЧВК "Вагнер" показывают им на уроках гранаты и прочие мины. У ваших героев не остаётся выбора, кроме как идти воевать по контракту. В России рождается новое "потерянное поколение"?

Павел Таланкин: Выброшенное. Не новое потерянное поколение, а поколение выброшенных, я бы так назвал. Выброшенные обществом, выброшенные государством. Из нормальной жизни они выброшены.

Юлия Пухлий, Euronews: А куда? Что их ждет? Мы этого не видим, ну, кроме креста на могиле брата вашей героини?

Павел Таланкин: Вот туда и выброшены, к большому сожалению...

Юлия Пухлий, Euronews: Что стало с Вашими героями? Удается ли поддерживать связь с ними, с семьей?

Павел Таланкин: Мы со всеми на связи, абсолютно со всеми на связи. Для меня это очень важно.

Юлия Пухлий, Euronews: И какие новости приходят?

Павел Таланкин: Разные, абслолютно разные: и положительные, и отрицательные. Мне ребята пишут обо всём не свете: и те, которые выпустились, и которые в школе продолжают учиться.

Юлия Пухлий, Euronews: Некоторые критики отметили, что фильм описывает путинизм как бы насаженным сверху, забывая о в общем-то широкой поддержке "простыми россиянами" как самого Путина, так и вторжения в Украину. Как по-вашему, эти упрёки справедливы?

Павел Таланкин: Нет... Фильм - это в первую очередь фиксация, фиксация того, что происходит. На основании этой фиксации вы можете делать выводы, на основании этой фиксации вы можете ставить диагнозы. В каждой стране эти диагнозы разные, в каждом обществе эти диагнозы абсолютно разные. Вы сами можете делать выводы.

Юлия Пухлий, Euronews: Летом будет два года, как вы покинули Россию. Следовать своему призванию документалиста и человека, который намерен жить в соответствии с убеждениями, означало в вашем случае изгнание. Как это – жить в изгнании?

Павел Таланкин: Мне не нравится это слово "изгнание". Я не люблю это слово, замените его на другое какое-нибудь.

Юлия Пухлий, Euronews: Вдали от родины.

Павел Таланкин: Вдали от родины, тоже не нравится...Я был в парке в Нью-Йорке, в Центральном парке. Там у них, видимо, есть какая-то традиция катать туристов на лошадях. И пахнет навозом. На самом деле парк очень сильно воняет. Я пришел в этот парк и почувствовал все ароматы, и вспомнилось мне, что надо копать огород. Вспонимлось мне, что надо сейчас на тачке возить навоз, удобрять это все. Знаете, государство покинуть легко, родину покинуть невозможно... Есть строчка у Марины Цветаевой в стихотворении: "Но если по дороге куст, особенно рябина"... Это об этом, это об этом. И это касается не только "русский - не русский", это касается всех абсолютно. И это абсолютно разные понятия. Родина ≠ государство. Почему-то в один прекрасный момент люди перестали это понимать, и люди перестали это слышать...

Юлия Пухлий, Euronews: Ваш взгляд на Европу и европейцев?

Павел Таланкин: Это абсолютно другие люди (смеётся), крутые ! От страны к стране.

Юлия Пухлий, Euronews: В чём их крутизна?

Павел Таланкин: В свободе.

Юлия Пухлий, Euronews: В свободе мысли? Свободе поведения? Слова?

Павел Таланкин: Свободе слова, во всем, во всем абсолютно. Я живу в Чехии сейчас, и у меня есть такое правило: не сравнивать. Я стараюсь не сравнивать страны и государства. Но есть несколько критериев, на которые я просто обращаю внимание. Первый, это книжные магазины. Нет никого равных Парижу. Никого. Люди стоят в очереди, чтобы зайти в книжный магазин. Представьте себе! Это что такое происходит? Непонятно (смеётся). Второе, это общественный транспорт. Нет накого равных, пока что я не встречал, Чехии. Дело не в том, во сколько приходит поезд, во сколько он уходит; во сколько приходит трамвай, во сколько он уходит. Дело не в этом. Дело в том, что женщина, бабушка какая-нибудь, зайдёт в трамвай, и ей тут же уступят место. Автоматически, безо всякий напоминаний. Ей ничего не нужно говорить, она будет знать, что ей уступят место. Это так круто! Я был в Москве, этого нет там в помине, и это очень печально.

Юлия Пухлий, Euronews: Ваше послание россиянам, разделяющим вашу позицию и оказавшимся, как вы сказали в одном из интервью, во внутренней эмиграции?

Павел Таланкин: Я говорю об этом и в фильме и после фильма. Но, знаете, я не пилот, не пилот... Пилот, когда садится в самолёт, у него есть перечень : проверить это, проверить то. Он просто по списку, по инструкции идёт. У меня этой иструкции нет, и я думаю, что ни у кого этой инструкции нет. Это что-то личное...

Юлия Пухлий, Euronews: Спасибо, что ответили на наши вопросы.

Павел Таланкин: Слушайте, у меня для вас сообщение. Я хочу вам выразить огромную благодарность за труд, который вы делаете. Это на самом деле очень сложно, я знаю, что вы запрещены в России. И мы вас смотрим. Я вас смотрел, если есть я, значит, еще есть люди, которые вас смотрели. И на самом деле, это очень важно. Вы не представляете!

Вы герои и вы даже не представляете, насколько герои. Нет такого человека, который подойдёт к вам и скажет: "О, вы герои, потому что вы продолжаете журналистику". А на самом деле вы - герои. И то, что вы делаете, это очень важно, это суперски важно. И я от своего лица, от лица россиян, которые смотрят Euronews, хочу вам сказать огромное спасибо! Огромное спасибо, человеческое.