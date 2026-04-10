Ваш мозг уже решил, вкусно ли это: неожиданный эффект подсластителей

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 17:46

Азбука здоровья 0 комментариев

Оказывается, вкус может зависеть не от того, что в стакане — а от того, что вы о нём думаете.

Учёные провели простой эксперимент: людям давали напитки и говорили, что внутри — сахар или искусственный подсластитель. Иногда это было правдой, иногда нет.

Результат оказался неожиданным.

Если человек был уверен, что пьёт напиток с подсластителем, даже настоящий сахар казался ему менее вкусным.

А если думал, что в стакане сахар — удовольствие росло. Даже если на самом деле там был заменитель.

Проще говоря — мозг «пробует» раньше языка.

И это не просто слова.

Сканирование показало: когда участники верили, что получают сахар, активировались зоны мозга, связанные с удовольствием. Даже если сахара не было.

Ожидание буквально меняло реакцию организма.

Учёные считают, что дело в том, как мозг воспринимает калории и энергию. Он как будто заранее «настраивается» на награду — и под это подстраивается вкус.

Это может объяснить, почему одни и те же продукты вызывают у людей разную реакцию — и почему «диетические» версии часто кажутся менее привлекательными.

Но есть и обратная сторона.

Если изменить ожидание, можно изменить и восприятие. Например, подать продукт как «питательный» вместо «низкокалорийного» — и он покажется вкуснее.

Получается странная вещь.

Иногда мы выбираем не между сахаром и его заменителем.

А между тем, что думаем — и тем, что чувствуем.

 

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

