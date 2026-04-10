Ваш мозг уже решил, вкусно ли это: неожиданный эффект подсластителей

Учёные провели простой эксперимент: людям давали напитки и говорили, что внутри — сахар или искусственный подсластитель. Иногда это было правдой, иногда нет.

Результат оказался неожиданным.

Если человек был уверен, что пьёт напиток с подсластителем, даже настоящий сахар казался ему менее вкусным.

А если думал, что в стакане сахар — удовольствие росло. Даже если на самом деле там был заменитель.

Проще говоря — мозг «пробует» раньше языка.

И это не просто слова.

Сканирование показало: когда участники верили, что получают сахар, активировались зоны мозга, связанные с удовольствием. Даже если сахара не было.

Ожидание буквально меняло реакцию организма.

Учёные считают, что дело в том, как мозг воспринимает калории и энергию. Он как будто заранее «настраивается» на награду — и под это подстраивается вкус.

Это может объяснить, почему одни и те же продукты вызывают у людей разную реакцию — и почему «диетические» версии часто кажутся менее привлекательными.

Но есть и обратная сторона.

Если изменить ожидание, можно изменить и восприятие. Например, подать продукт как «питательный» вместо «низкокалорийного» — и он покажется вкуснее.

Получается странная вещь.

Иногда мы выбираем не между сахаром и его заменителем.

А между тем, что думаем — и тем, что чувствуем.