У патриарха Кирилла заподозрили деменцию после путаницы в предпасхальной проповеди (ВИДЕО)

Патриарх Кирилл, с 2009 года возглавляющий Русскую православную церковь, похоже, испытает когнитивные проблемы и, возможно, столкнулся с деменцией. Об этом пишет журналистка, автор канала «Православие и зомби» Ксения Лученко, сообщает издание themoscowtimes.com.

Лученко так же обращает внимание на состоявшуюся в четверг литургию Великого четверга Страстной недели в Храме Христа Спасителя, где 79-летний Кирилл перепутал ключевые церковные праздники.

Свою предпасхальную проповедь он начал рассказами о праздниках Рождества и Богоявления (Крещения Господня), которые отмечаются в январе. Кирилл «несколько минут очень убедительно и вдохновенно развивал мысль о том, что римские императоры преданы забвению, а о земной жизни Христа мы до сих пор помним и празднуем такие события, как Рождество и Крещение», пока ему не принесли записку, что сегодня Великий четверг, пишет Лученко.

В декабре она сообщала, что несколько знакомых с ситуацией источников рассказывают о возрастных изменениях у Кирилла. Одни говорят о «когнитивных проблемах», другие — о «быстро прогрессирующей деменции». «Звучит так, что уже для довольно широкого круга вхожих в патриархию через одно-два рукопожатия это не секрет», — писала Лученко.

Сросшаяся с властью в эпоху Владимира Путина и ставшая крупным получателем государственных грантов, РПЦ при Кирилле теряет реальную поддержку общества, несмотря религиозную пропаганду, встроенную Кремлем в нарративы госСМИ и программы школьного обучения.

По данным «Левада-центра», в начале 2026 года доля россиян, не посещающих церковные службы, впервые с 1998 года превысила половину. 55% респондентов сообщили, что не ходят в церковь, — в 1,6 раза больше, чем в начале 2010х.

Согласно опросу, 16% опрошенных, согласно исследованию, бывают в храмах не реже раза в месяц, ещё 16% — несколько раз в год, а по 7% — примерно раз в год или реже.

По мере физического и ментального ослабевания Кирилла де-факто управлять РПЦ будут люди из «узкого круга» близких к нему функционеров церкви, которые уже много лет «шепчут в ухо» патриарху, считает Лученко.

Это, в частности, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин), председатель финансово-хозяйственного управления патриархии, епископ Раменский Алексий (Туриков), гумения Ксения (Чернега), руководитель правового управления Московской патриархии, а также несколько монахинь, работающих в канцелярии патриарха.