Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У патриарха Кирилла заподозрили деменцию после путаницы в предпасхальной проповеди (ВИДЕО)

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 17:29

Русская служба Би-би-си публикует видео, на котором патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством и Крещением (праздники отметили в январе). Это произошло во время богослужения, посвященного Великому четвергу Страстной недели. В Великий четверг православные готовятся к Пасхе, ее в этом году отметят 12 апреля.

Патриарх Кирилл, с 2009 года возглавляющий Русскую православную церковь, похоже, испытает когнитивные проблемы и, возможно, столкнулся с деменцией. Об этом пишет журналистка, автор канала «Православие и зомби» Ксения Лученко, сообщает издание themoscowtimes.com.

Лученко так же обращает внимание на состоявшуюся в четверг литургию Великого четверга Страстной недели в Храме Христа Спасителя, где 79-летний Кирилл перепутал ключевые церковные праздники.

Свою предпасхальную проповедь он начал рассказами о праздниках Рождества и Богоявления (Крещения Господня), которые отмечаются в январе. Кирилл «несколько минут очень убедительно и вдохновенно развивал мысль о том, что римские императоры преданы забвению, а о земной жизни Христа мы до сих пор помним и празднуем такие события, как Рождество и Крещение», пока ему не принесли записку, что сегодня Великий четверг, пишет Лученко.

В декабре она сообщала, что несколько знакомых с ситуацией источников рассказывают о возрастных изменениях у Кирилла. Одни говорят о «когнитивных проблемах», другие — о «быстро прогрессирующей деменции». «Звучит так, что уже для довольно широкого круга вхожих в патриархию через одно-два рукопожатия это не секрет», — писала Лученко.

Сросшаяся с властью в эпоху Владимира Путина и ставшая крупным получателем государственных грантов, РПЦ при Кирилле теряет реальную поддержку общества, несмотря религиозную пропаганду, встроенную Кремлем в нарративы госСМИ и программы школьного обучения.

По данным «Левада-центра», в начале 2026 года доля россиян, не посещающих церковные службы, впервые с 1998 года превысила половину. 55% респондентов сообщили, что не ходят в церковь, — в 1,6 раза больше, чем в начале 2010х.

Согласно опросу, 16% опрошенных, согласно исследованию, бывают в храмах не реже раза в месяц, ещё 16% — несколько раз в год, а по 7% — примерно раз в год или реже. 

По мере физического и ментального ослабевания Кирилла де-факто управлять РПЦ будут люди из «узкого круга» близких к нему функционеров церкви, которые уже много лет «шепчут в ухо» патриарху, считает Лученко.

Это, в частности, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин), председатель финансово-хозяйственного управления патриархии, епископ Раменский Алексий (Туриков), гумения Ксения (Чернега), руководитель правового управления Московской патриархии, а также несколько монахинь, работающих в канцелярии патриарха. 

Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

