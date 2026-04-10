Член правления «airBaltic» уходит с должности: что случилось? (1)

© LETA 10 апреля, 2026 16:55

Новости Латвии

Операционный директор и член правления латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Паул Цалитис принял решение уйти с должности, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

Его последний рабочий день в "airBaltic" будет 30 апреля этого года.

С 1 мая обязанности операционного директора и ответственного руководителя примет на себя старший вице-президент по летным операциям Роберт Стратингс, который работает в "airBaltic" с января 2025 года и имеет широкий международный опыт в авиации.

Таким образом, правление компании продолжит работу в составе двух членов. В нем останутся исполнительный директор Эрно Хильден и финансовый директор Витольд Яковлев.

В "airBaltic" сообщили, что совет примет решение о дальнейшем составе правления с учетом необходимости обеспечить непрерывность деятельности, управления рисками и финансовых потребностей. Также отмечается, что в компании продолжаются пересмотр операционной деятельности, процесс улучшения финансовых результатов и укрепления структуры капитала.

Председатель совета Андрей Мартынов подчеркнул, что приоритет авиакомпании - обеспечение ее устойчивой работы, что требует взвешенных решений относительно структуры и расходов. "Операционный переход обеспечен профессионально и ответственно", - отметил он.

Как сообщалось, убытки концерна "airBaltic" в прошлом году составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В то же время оборот концерна по сравнению с 2024 годом вырос на 4,2% до 779,344 млн евро.

В 2025 году авиакомпания перевезла в своей маршрутной сети 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

В августе прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10%, финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, другим акционерам - 0,01%. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) "airBaltic" доля участия "Lufthansa" будет определена в зависимости от потенциальной рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после IPO "Lufthansa" будет принадлежать не менее 5% капитала "airBaltic".

В августе 2024 года правительство Латвии постановило, что после IPO государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одна акция, а в августе 2025 года было принято решение, что государство, как и "Lufthansa", внесет в капитал "airBaltic" перед потенциальным IPO вклад в размере 14 млн евро.

Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке "airBaltic" приостановила подготовку к IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете "airBaltic".

Как отмечается в документе, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году у авиакомпании будет отрицательный свободный денежный поток, и с учетом текущих прогнозов для финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 годов компании потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 млн евро.

Министр сообщения указал, что IPO - не единственный способ привлечения капитала, и руководству авиакомпании предоставлен максимально широкий мандат для поиска возможностей привлечения средств с использованием различных финансовых инструментов. Таким образом, задачей авиакомпании в 2026 году является не только сокращение расходов, но и привлечение капитала.

Комментарии (1)
22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

