Пробудится от зимней усталости: как естественно, активировать гормоны счастья?

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 17:49

Азбука здоровья

В зимние месяцы, когда дни короткие, а организм продолжительно работает в условиях недостатка света и движения, нередко меняется также и внутренний биохимический баланс организма. Это также влияет на чувство благополучия и счастья, за что отвечает ряд нейрохимических процессов, в которых значительную роль играют такие гормоны, как серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. Как в ожидании весны поддержать естественную выработку этих веществ и улучшить самочувствие, объясняет сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане,

"Если уровень серотонина, дофамина, эндорфина или окситоцина в организме понижен, это влияет как на наше физическое, так и на эмоциональное благополучие. Человек может постоянно чувствовать усталость, терять мотивацию и радость жизни, чаще испытывать тревогу или эмоциональную нестабильность. Снижение уровня этих гормонов также влияет на концентрацию внимания, память и принятие решений, а также может ухудшить сон и аппетит. Длительное состояние недостаточности биологически активных веществ может повысить риск возникновения симптомов депрессии или хронического стресса. Хорошая новость заключается в том, что даже небольшие изменения в суточном ритме могут помочь восстановить нейрохимический баланс организма и улучшить эмоциональное и физическое благополучие", – говорит Алина Флейшмане.

Серотонин – для радости и равновесия

Серотонин – один из важнейших так называемых "гормонов счастья", регулирующих настроение, сон и пищеварение. Примерно 90% серотонина находится в желудочно-кишечном тракте, и для его синтеза необходимы витамин D, витамин B6 и омега-3 жирные кислоты. На него также влияют внешние факторы — уровень серотонина в светлое время года обычно повышается, в свою очередь в темное врем — снижается.

Дефицит серотонина может проявляться как апатия, тревожность, подавленность, возбудимость, агрессия, импульсивное поведение или расстройства пищевого поведения и сна, а в некоторых случаях может также способствовать развитию синдрома раздраженного кишечника (СРК). Для поддержания действия серотонина рекомендуются приятные и способствующие хорошему самочувствию занятия, физическая активность и социальное взаимодействие, которые укрепляют уверенность в себе и чувство принадлежности.

Дофамин – для удовольствия и мотивации

Дофамин – это нейрохимическое вещество, которое создает чувство удовлетворения, эйфории и мотивации к действию. На его синтез влияют достаточный сон, прослушивание инструментальной музыки, регулярная физическая активность и целенаправленная деятельность. Уровень дофамина также повышается после достижений или завершения задач, создавая чувство удовлетворения и повышая мотивацию к продолжению.

Для выработки дофамина организм нуждается в железе, ниацине, фолиевой кислоте, витамине B6 и аминокислоте фенилаланине, поступаемых в организм вместе со сбалансированным питанием. Недостаточный уровень дофамина может вызывать трудности с концентрацией внимания, недостаток мотивации, перепады настроения и снижение продуктивности. Поддержание оптимального уровня дофамина способствует как эмоциональному благополучию, так и эффективному достижению целей.

Окситоцин – для общения и близости

Окситоцин называют гормоном любви и нежности, который способствует социальным связям, привязанности и эмоциональной близости. Его уровень в организме повышается во время приятного общения, например, при прикосновениях и объятиях, или во время родов и ухода за ребенком. Высокий уровень окситоцина создает чувство безопасности и покоя, снижает стресс и страх, а также помогает уменьшить восприятие боли.

В свою очередь, длительный стресс, напряжение и социальная изоляция могут снизить высвобождение гормона, что влияет на эмоциональное благополучие и качество отношений. Регулярное позитивное взаимодействие и социальная поддержка помогают поддерживать оптимальный уровень окситоцина и способствуют эмоциональному равновесию.

Эндорфин – снижает боль

Эндорфины снижают восприятие боли, вызывают эйфорию и повышают чувство удовлетворения. Они действуют как естественные обезболивающие, особенно во время стресса, страха или физической нагрузки, и могут положительно влиять как на эмоциональное благополучие, так и на работу иммунной системы. Уровень эндорфинов повышается под влиянием физической активности, полового акта и даже некоторых продуктов питания.

В свою очередь, их недостаток может проявляться в виде тревоги, подавленности и сниженной способности наслаждаться повседневными радостями. Регулярная активность и занятия, способствующие благополучию, помогают поддерживать оптимальный уровень эндорфинов и способствуют эмоциональному равновесию.

"Если ежедневно уделяется достаточно времени отдыху, приятным занятиям и движению, но при этом сохраняется сильная усталость, депрессия, нарушения сна или тревожность, рекомендуется обратиться к врачу или фармацевту для оценки возможных причин и выбора подходящего решения. В аптеке можно найти различные витамины, минералы и растительные препараты, которые могут помочь поддержать работу нервной системы и способствовать нормальной выработке серотонина, дофамина и других веществ, важных для хорошего самочувствия.

При этом следует помнить, что на гормональный баланс влияют все наши ежедневные привычки – значение имеют как сбалансированное питание, так и качественный сон и регулярная физическая активность", – подчеркивает фармацевт Алина Флейшмане.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

