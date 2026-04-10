Пробудится от зимней усталости: как естественно, активировать гормоны счастья?

"Если уровень серотонина, дофамина, эндорфина или окситоцина в организме понижен, это влияет как на наше физическое, так и на эмоциональное благополучие. Человек может постоянно чувствовать усталость, терять мотивацию и радость жизни, чаще испытывать тревогу или эмоциональную нестабильность. Снижение уровня этих гормонов также влияет на концентрацию внимания, память и принятие решений, а также может ухудшить сон и аппетит. Длительное состояние недостаточности биологически активных веществ может повысить риск возникновения симптомов депрессии или хронического стресса. Хорошая новость заключается в том, что даже небольшие изменения в суточном ритме могут помочь восстановить нейрохимический баланс организма и улучшить эмоциональное и физическое благополучие", – говорит Алина Флейшмане.

Серотонин – для радости и равновесия

Серотонин – один из важнейших так называемых "гормонов счастья", регулирующих настроение, сон и пищеварение. Примерно 90% серотонина находится в желудочно-кишечном тракте, и для его синтеза необходимы витамин D, витамин B6 и омега-3 жирные кислоты. На него также влияют внешние факторы — уровень серотонина в светлое время года обычно повышается, в свою очередь в темное врем — снижается.

Дефицит серотонина может проявляться как апатия, тревожность, подавленность, возбудимость, агрессия, импульсивное поведение или расстройства пищевого поведения и сна, а в некоторых случаях может также способствовать развитию синдрома раздраженного кишечника (СРК). Для поддержания действия серотонина рекомендуются приятные и способствующие хорошему самочувствию занятия, физическая активность и социальное взаимодействие, которые укрепляют уверенность в себе и чувство принадлежности.

Дофамин – для удовольствия и мотивации

Дофамин – это нейрохимическое вещество, которое создает чувство удовлетворения, эйфории и мотивации к действию. На его синтез влияют достаточный сон, прослушивание инструментальной музыки, регулярная физическая активность и целенаправленная деятельность. Уровень дофамина также повышается после достижений или завершения задач, создавая чувство удовлетворения и повышая мотивацию к продолжению.

Для выработки дофамина организм нуждается в железе, ниацине, фолиевой кислоте, витамине B6 и аминокислоте фенилаланине, поступаемых в организм вместе со сбалансированным питанием. Недостаточный уровень дофамина может вызывать трудности с концентрацией внимания, недостаток мотивации, перепады настроения и снижение продуктивности. Поддержание оптимального уровня дофамина способствует как эмоциональному благополучию, так и эффективному достижению целей.

Окситоцин – для общения и близости

Окситоцин называют гормоном любви и нежности, который способствует социальным связям, привязанности и эмоциональной близости. Его уровень в организме повышается во время приятного общения, например, при прикосновениях и объятиях, или во время родов и ухода за ребенком. Высокий уровень окситоцина создает чувство безопасности и покоя, снижает стресс и страх, а также помогает уменьшить восприятие боли.

В свою очередь, длительный стресс, напряжение и социальная изоляция могут снизить высвобождение гормона, что влияет на эмоциональное благополучие и качество отношений. Регулярное позитивное взаимодействие и социальная поддержка помогают поддерживать оптимальный уровень окситоцина и способствуют эмоциональному равновесию.

Эндорфин – снижает боль

Эндорфины снижают восприятие боли, вызывают эйфорию и повышают чувство удовлетворения. Они действуют как естественные обезболивающие, особенно во время стресса, страха или физической нагрузки, и могут положительно влиять как на эмоциональное благополучие, так и на работу иммунной системы. Уровень эндорфинов повышается под влиянием физической активности, полового акта и даже некоторых продуктов питания.

В свою очередь, их недостаток может проявляться в виде тревоги, подавленности и сниженной способности наслаждаться повседневными радостями. Регулярная активность и занятия, способствующие благополучию, помогают поддерживать оптимальный уровень эндорфинов и способствуют эмоциональному равновесию.

"Если ежедневно уделяется достаточно времени отдыху, приятным занятиям и движению, но при этом сохраняется сильная усталость, депрессия, нарушения сна или тревожность, рекомендуется обратиться к врачу или фармацевту для оценки возможных причин и выбора подходящего решения. В аптеке можно найти различные витамины, минералы и растительные препараты, которые могут помочь поддержать работу нервной системы и способствовать нормальной выработке серотонина, дофамина и других веществ, важных для хорошего самочувствия.

При этом следует помнить, что на гормональный баланс влияют все наши ежедневные привычки – значение имеют как сбалансированное питание, так и качественный сон и регулярная физическая активность", – подчеркивает фармацевт Алина Флейшмане.