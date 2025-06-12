Он подчеркнул, что в функции генерального прокурора входит также надзор за оперативной деятельностью и принятие серьезных решений в сфере государственной безопасности. С учетом того, что "мы находимся не совсем в мирной ситуации", Латвия не может надолго оставаться без генпрокурора, заявил Ринкевич.

Президент подчеркнул, что Совет по юстиции должен действовать быстро и выбрать кандидата на этот пост, а Сейм не должен тянуть с решением по предложенной кандидатуре.

Как сообщалось, Совет по юстиции, заслушав всех трех кандидатов на пост генпрокурора, решил объявить новый конкурс на эту должность.

Председатель Верховного суда и глава совета Айгарс Струпишс пояснил это решение тем, что ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. При этом ни одному из них не запрещено участвовать в конкурсе повторно.

Прокурор отдела по координации функций прокуратуры департамента контроля за деятельностью и международного сотрудничества Генпрокуратуры Увис Козловскис заявил агентству ЛЕТА, что повторно в конкурсе участвовать не будет. Старший прокурор департамента контроля за деятельностью и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Айвар Остапко сообщил, что рассмотрит возможность повторного участия, а мнение действующего генпрокурора Юриса Стуканса выяснить пока не удалось.

Полномочия Стуканса на посту генпрокурора истекают 11 июля.