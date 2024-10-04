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Доколе будут подавать в суд на патриотов Латвии! Соратники Лианы Ланги ополчились на Гомберга

Редакция PRESS 4 октября, 2024 20:00

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"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

Вот что пишет MKpolitika:

«Латвийская @Tieslietas (судебная система – ЕГ) втянута в крайне неприятную ситуацию после того, как Юрмальский суд открыл очередное дело против латвийских патриотов, на сей раз против Лианы Ланги и Валта Далбиньша. Против Далбиньша обращен иск в подчиненное Министерству юстиции учреждение за использование термина «оккупант» в направлении прокремлевских персоналий.

Прорусские экстремисты на странице Facebook сообщают, что также еще собираются двигать процесс против майора Вооруженных сил Слайдиньша, которому на портале Х принадлежит латышско ориентированная страница @partevzemi. Также иск подан против представителя Ропажской полиции, - утверждают прорусские экстремисты.

Куча разного вида исков в суды и @Valsts_policija также против других людей, кто активно выступает за независимость Латвии. Как известно, прорусские активисты массовым образом пытаются использовать Госполицию и ресурсы судов, чтобы прощупать, кто из «красных судей», а также «красных ментов» в рядах полиции, кто из них какое-либо из дел будет двигать дальше. Эти дела следует выбросить, а с истцами надо обращаться со всей строгостью, как против деятелей Российской гибридной войны».

Далее следует фотография с подписью «Упомянутый в тексте прорусский экстремиста». Фотография – моя с моего аватара на ФБ.

В порядке комментария отмечу, что против Далбиньша я возбудил иск не за оккупанта, а за «оккупантское говно». Об этом патриот Цеплис постеснялся упомянуть, плохо укладывается в концепцию защиты независимости Латвии.

Восхищает новая концепция «красных судей». Это, очевидно, те судьи, которые принимают иски против «патриотов Латвии». Этим самозваным «патриотам» хорошо бы знать, что иски подаются не судье, а в суд. И дело принимает тот судья, чья подошла очередь. Подать можно в любой суд по месту оскорбления. Итого, красными являются все суды Латвии.

«Прорусский экстремист» вполне тянет на следующий иск, г-н Цеплис и @mkpolitika заняли очередь вслед за «патриотами», которые уже в суде. Если кто-то что-то про них знает, прошу сообщить.

Почему-то «патриоты» решили, что закон им не писан. Что «борьба за независимость Латвии» состоит в оскорблениях и вранье, а звание «патриота», которое они себе сами присвоили, - индульгенция, освобождение от наказания по закону. А зря, таких «патриотов» в нашей стране по тюрьмам чалится порядком. Мой адвокат Велга считает, что их «патриотизм» тянет на статью «разжигание национальной розни». Если сформулирует – я возражать не буду, так и подам.

Заодно судьям будет интересно узнать, что, принимая иск против хулиганства в исполнении «патриотов Латвии», они становятся «красными судьями». Надеюсь, «патриотам» за это вставят дополнительно.

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