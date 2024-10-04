Доколе будут подавать в суд на патриотов Латвии! Соратники Лианы Ланги ополчились на Гомберга

Вот что пишет MKpolitika:

«Латвийская @Tieslietas (судебная система – ЕГ) втянута в крайне неприятную ситуацию после того, как Юрмальский суд открыл очередное дело против латвийских патриотов, на сей раз против Лианы Ланги и Валта Далбиньша. Против Далбиньша обращен иск в подчиненное Министерству юстиции учреждение за использование термина «оккупант» в направлении прокремлевских персоналий.

Прорусские экстремисты на странице Facebook сообщают, что также еще собираются двигать процесс против майора Вооруженных сил Слайдиньша, которому на портале Х принадлежит латышско ориентированная страница @partevzemi. Также иск подан против представителя Ропажской полиции, - утверждают прорусские экстремисты.

Куча разного вида исков в суды и @Valsts_policija также против других людей, кто активно выступает за независимость Латвии. Как известно, прорусские активисты массовым образом пытаются использовать Госполицию и ресурсы судов, чтобы прощупать, кто из «красных судей», а также «красных ментов» в рядах полиции, кто из них какое-либо из дел будет двигать дальше. Эти дела следует выбросить, а с истцами надо обращаться со всей строгостью, как против деятелей Российской гибридной войны».

Далее следует фотография с подписью «Упомянутый в тексте прорусский экстремиста». Фотография – моя с моего аватара на ФБ.

В порядке комментария отмечу, что против Далбиньша я возбудил иск не за оккупанта, а за «оккупантское говно». Об этом патриот Цеплис постеснялся упомянуть, плохо укладывается в концепцию защиты независимости Латвии.

Восхищает новая концепция «красных судей». Это, очевидно, те судьи, которые принимают иски против «патриотов Латвии». Этим самозваным «патриотам» хорошо бы знать, что иски подаются не судье, а в суд. И дело принимает тот судья, чья подошла очередь. Подать можно в любой суд по месту оскорбления. Итого, красными являются все суды Латвии.

«Прорусский экстремист» вполне тянет на следующий иск, г-н Цеплис и @mkpolitika заняли очередь вслед за «патриотами», которые уже в суде. Если кто-то что-то про них знает, прошу сообщить.

Почему-то «патриоты» решили, что закон им не писан. Что «борьба за независимость Латвии» состоит в оскорблениях и вранье, а звание «патриота», которое они себе сами присвоили, - индульгенция, освобождение от наказания по закону. А зря, таких «патриотов» в нашей стране по тюрьмам чалится порядком. Мой адвокат Велга считает, что их «патриотизм» тянет на статью «разжигание национальной розни». Если сформулирует – я возражать не буду, так и подам.

Заодно судьям будет интересно узнать, что, принимая иск против хулиганства в исполнении «патриотов Латвии», они становятся «красными судьями». Надеюсь, «патриотам» за это вставят дополнительно.