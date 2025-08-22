Голодные и оборванные: Бюро омбудсмена в шоке после проверки Центра поддержки семьи «Леясстразды»

«Это действительно вызывало беспокойство. Мы видели, что еды было недостаточно во время наших визитов как в 2023 году, так и в марте этого года. Дети также жаловались, что еда часто запирается в холодильниках. Представьте, подросток хочет есть, а ему в это время приходится думать, как достать еду», — заявила заместитель омбудсмена Инета Пиляне.

В «Леясстразды» Добельского района проживают 24 ребёнка, изъятые из семей. Проверки Бюро омбудсмена показали, что ранее данные рекомендации выполнены частично и в неудовлетворительном качестве. На одежду для одного ребёнка в год выделяется 250 евро.

Одежда детей изношена, социальная реабилитация не проводится, не хватает сотрудников для работы с детьми. Дети склонны к бродяжничеству и употреблению одурманивающие вещества.

«Если дети уже пострадали от насилия — сексуального или эмоционального — до того, как попали сюда, что мы им сейчас предлагаем? Какую реабилитацию и помощь?» — задалась вопросом заместитель омбудсмена.

«Леясстразды» четыре месяца возглавляет Силва Загмане, но вскоре она покинет этот пост. Руководитель получила дисциплинарное взыскание от самоуправления, так как общее состояние здания существенно не улучшилось. Понимая, что для этого не хватало ни денег, ни ресурсов, она решила прекратить трудовые отношения.

«Отремонтировать трёхэтажное здание за четыре месяца с одним рабочим, приходящим три дня в неделю? Нет, я не могу этого сделать», — заявила руководитель «Леясстразды».

Этим летом Министерство благосостояния провело оценку услуг, предоставляемых центром. В ходе проверки установлено, что требования, касающиеся доступности специалистов, а также благоустройства помещений и территории, длительное время не выполнялись.

В четверг представители Бюро омбудсмена и Центра защиты детей прибыли из Риги на встречу с Добельским самоуправлением, чтобы обсудить возможные решения для обеспечения прав детей.

Первый спорный вопрос: кто является законным представителем этих детей и кто должен нести за них ответственность? По мнению омбудсмена, юридически это должна быть руководитель социальной службы самоуправления, поскольку «Леясстразды» является структурным подразделением социальной службы.

На вопрос, выяснено ли, кто является законным представителем детей, председатель Добельского самоуправления Андрейс Сприджанс (Латвийская зелёная партия) ответил: «Я точно знаю — это руководитель центра поддержки семьи, безусловно, на сто процентов. Можно указывать на многое, но в то же время нужны ресурсы и люди, чтобы реализовать все эти указания. Процесс начат, и, возможно, он идёт не так быстро, как нам хотелось бы, но этот разговор заставляет нас задуматься, в каком темпе проводить изменения».

В «Леясстразды» также проживают двое детей из Южного Курземе и один из Огрского района. Самоуправления платят за них почти 2000 евро в месяц.

На вопрос, достаточно ли этих денег, учитывая, что на питание одного ребёнка выделяется 4 евро в день, руководитель социальной службы Добельского самоуправления Байба Луцауа-Макалистере сказала: «Учитывая эту информацию, что нам нужно пересмотреть [выделенные средства], мы оценили меню и закупленные продукты. На данный момент не похоже, что [денег не хватает], и в бюджете даже есть остаток по этой статье. Не похоже, что готовятся скудные или нездоровые блюда или закупаются некачественные продукты».

В «Леясстразды» начали внедрять улучшения, и Бюро омбудсмена замечает изменения, но они всё ещё происходят слишком медленно. Главная проблема — по-прежнему не хватает квалифицированных сотрудников.

«Безусловно, мы попросим Министерство благосостояния ещё раз оценить, соответствует ли социальная услуга, которую предоставляет центр семейного ухода "Леясстразды", всем требованиям. На наш взгляд, в настоящее время она им не соответствует», — отметила Пиляне.

Пиляне надеется, что самоуправление приложит усилия для решения проблемы. Бюро омбудсмена продолжит следить за тем, соблюдаются ли права детей.