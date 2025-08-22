Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Голодные и оборванные: Бюро омбудсмена в шоке после проверки Центра поддержки семьи «Леясстразды»

Редакция PRESS 22 августа, 2025 09:30

Новости Латвии 0 комментариев

Недостаток питания и одежды для детей, нехватка квалифицированных сотрудников, отсутствие возможностей для содержательного проведения свободного времени — это лишь некоторые из проблем, выявленных Бюро омбудсмена в «Центре поддержки семьи "Леясстразды"» в Добельском районе, который в настоящее время является домом для 24 детей, находящихся вне семейного ухода. Даже спустя два года после выявления проблем заметных улучшений не наблюдается, сообщает LSM.

«Это действительно вызывало беспокойство. Мы видели, что еды было недостаточно во время наших визитов как в 2023 году, так и в марте этого года. Дети также жаловались, что еда часто запирается в холодильниках. Представьте, подросток хочет есть, а ему в это время приходится думать, как достать еду», — заявила заместитель омбудсмена Инета Пиляне.

В «Леясстразды» Добельского района проживают 24 ребёнка, изъятые из семей. Проверки Бюро омбудсмена показали, что ранее данные рекомендации выполнены частично и в неудовлетворительном качестве. На одежду для одного ребёнка в год выделяется 250 евро.

Фотогалерея
1 из 6
2 из 6
3 из 6
4 из 6
5 из 6
6 из 6

Одежда детей изношена, социальная реабилитация не проводится, не хватает сотрудников для работы с детьми. Дети склонны к бродяжничеству и употреблению одурманивающие вещества.

«Если дети уже пострадали от насилия — сексуального или эмоционального — до того, как попали сюда, что мы им сейчас предлагаем? Какую реабилитацию и помощь?» — задалась вопросом заместитель омбудсмена.

«Леясстразды» четыре месяца возглавляет Силва Загмане, но вскоре она покинет этот пост. Руководитель получила дисциплинарное взыскание от самоуправления, так как общее состояние здания существенно не улучшилось. Понимая, что для этого не хватало ни денег, ни ресурсов, она решила прекратить трудовые отношения.

«Отремонтировать трёхэтажное здание за четыре месяца с одним рабочим, приходящим три дня в неделю? Нет, я не могу этого сделать», — заявила руководитель «Леясстразды».

Этим летом Министерство благосостояния провело оценку услуг, предоставляемых центром. В ходе проверки установлено, что требования, касающиеся доступности специалистов, а также благоустройства помещений и территории, длительное время не выполнялись.

В четверг представители Бюро омбудсмена и Центра защиты детей прибыли из Риги на встречу с Добельским самоуправлением, чтобы обсудить возможные решения для обеспечения прав детей.

Первый спорный вопрос: кто является законным представителем этих детей и кто должен нести за них ответственность? По мнению омбудсмена, юридически это должна быть руководитель социальной службы самоуправления, поскольку «Леясстразды» является структурным подразделением социальной службы.

На вопрос, выяснено ли, кто является законным представителем детей, председатель Добельского самоуправления Андрейс Сприджанс (Латвийская зелёная партия) ответил: «Я точно знаю — это руководитель центра поддержки семьи, безусловно, на сто процентов. Можно указывать на многое, но в то же время нужны ресурсы и люди, чтобы реализовать все эти указания. Процесс начат, и, возможно, он идёт не так быстро, как нам хотелось бы, но этот разговор заставляет нас задуматься, в каком темпе проводить изменения».

В «Леясстразды» также проживают двое детей из Южного Курземе и один из Огрского района. Самоуправления платят за них почти 2000 евро в месяц.

На вопрос, достаточно ли этих денег, учитывая, что на питание одного ребёнка выделяется 4 евро в день, руководитель социальной службы Добельского самоуправления Байба Луцауа-Макалистере сказала: «Учитывая эту информацию, что нам нужно пересмотреть [выделенные средства], мы оценили меню и закупленные продукты. На данный момент не похоже, что [денег не хватает], и в бюджете даже есть остаток по этой статье. Не похоже, что готовятся скудные или нездоровые блюда или закупаются некачественные продукты».

В «Леясстразды» начали внедрять улучшения, и Бюро омбудсмена замечает изменения, но они всё ещё происходят слишком медленно. Главная проблема — по-прежнему не хватает квалифицированных сотрудников.

«Безусловно, мы попросим Министерство благосостояния ещё раз оценить, соответствует ли социальная услуга, которую предоставляет центр семейного ухода "Леясстразды", всем требованиям. На наш взгляд, в настоящее время она им не соответствует», — отметила Пиляне.

Пиляне надеется, что самоуправление приложит усилия для решения проблемы. Бюро омбудсмена продолжит следить за тем, соблюдаются ли права детей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:50 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать