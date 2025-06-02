«Год — и ты пограничник»: добровольцам предлагается научиться защищать рубежи в ускоренном темпе

Цель кампании — объяснить потенциальным кандидатам, что за год, который пролетит очень быстро, можно получить полноценное образование, а потом — работу, рассказала Латвийскому телевидению представитель Управления персонала Погранохраны Солвита Тоцс-Мацане.

«И сразу после получения образования, [выпускнику] обеспечивают оплачиваемое рабочее место. Ему не нужно искать […]. У него есть рабочее место, возможность изменить карьеру», — отметила она

За год обучения кадеты получат три специализации: надзор за границей, пограничный контроль и иммиграционный контроль.

Тоцс-Мацане перечислила требования для поступления в колледж пограничников: «Возраст — от 18 до 40 лет, гражданство Латвии, и обязательно отсутствие уголовной судимости. Остальные условия — хорошее здоровье и физическая подготовка».

Представитель Рижского управления Погранохраны Лайне Никитина рассказала в «Утрененней Панораме», что кандидаты будут должны пройти проверку физической подготовки: «К ней нужно готовиться, нельзя просто встать с утра и быть готовым сдать нормативы. Поэтому, конечно, физическая подготовка уже должна быть. Но, все возможно, и конечно, в Колледже государственной погранохраны помогают развивать физическую подготовку человека».

Как проверяют физподготовку, рассказала Тоцс-Мацане: «Например, нужно бежать кросс. Для молодых мужчин это три километра, после 35 лет — 2 километра. Для молодых женщин, до 29 лет — это километр, а после 29 лет — 500 метров. Другие дисциплины — это подтягивание для мужчин, и отжимания для женщин. Мужчины тоже могут выбрать отжимания. А также кросс на 100 метров, который можно заменить на челночный бег, 10 на 10 метров».

В ходе собеседования оценят мотивацию кандидата, его отношение к государству и то, насколько его представление о работе соответствует действительности. Учебная программа составлена с акцентом на практические занятия. Практика — полгода по всем трем специальностям. Запись на учебу — до 8 августа.