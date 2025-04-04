При этом он подчеркнул: если какой-то чиновник — в этом проекте или любом другом — подписывал что-то под давлением или просто, не вполне понимая, что делает, это не освобождает его от ответственности, пишет LSM+.

Когда речь зашла о деле Rail Baltica, Юрис Стуканс на вопрос, не получится ли так, что, если дело дойдет до реальных «посадок», чиновники впредь вообще не захотят ставить свои подписи, опасаясь, что по незнанию могут сесть, отреагировал: «В том-то и дело! Не дай бог, если чиновник по глупости, по незнанию ставит свою подпись!

Ты можешь поставить подпись только когда ты понимаешь и берешь на себя полную ответственность. Если ты не понимаешь, откажись, уйди, а не продолжай сидеть, получая немаленькую зарплату и потом говорить, что я что-то не понял. Ты не можешь подписывать, сознавая, что что-то не понимаешь».

Насчет роли парламентской комиссии в деле по Rail Baltica генпрокурор заверил: в идущем сейчас расследовании ее просто нет.

«Следователи и прокуроры должны изучить каждое лицо, которое ставило подпись или что-то делало — на каком основании, что человек под этим понимал, какие были потом последствия. Комиссия сделала большую работу в том смысле, что они все это обобщили и собрали, в том числе — частично — документы. Поэтому нам не надо это делать. А все остальное, что делала комиссия, ее выводы — это на следствие повлиять никак не может», — заявил гость «Открытого разговора».

Прогнозировать, когда следственная группа может сделать предварительные выводы он не стал, подчеркнув, что речь идет об огромном проекте, который длится долгие годы.

«Мы осознаем, что этот проект сейчас продолжается, что общество от него в огромном шоке. У нас стоят эти монстры в центре, и никто не понимает, почему в речке стоит одна часть [моста для Rail Baltica], и когда будет вторая.

Но мы говорим о процессе, если я правильно помню, длиной в 10 лет. Уже в 2015 году правительство начало этот вопрос решать, и потом дальше принимались решения, совершались действия. […] Мы должны все это выстроить хронологически, осознать. И тогда следователи и прокуроры сделают оценку. Если они будут видеть там преступления, дело, конечно, будет направлено в суд», — сказал Стуканс.

На вопрос, возможна ли в этом деле (или любом другом) ответственность политиков, которые, может быть, заставляли чиновников делать что-либо, генпрокурор заявил: если чиновник даст показания на политика, того привлекут к ответственности. Однако, давление начальства не освобождает от ответственности самого чиновника.

Первоначальная оценка стоимости всей панбалтийской железнодорожной магистрали составляла 3,68 млрд евро, в 2017 году ее пересмотрели, повысив до 5,79 млрд. В середине июня программа De facto Латвийского телевидения сообщила, что стоимость латвийской части проекта может вырасти до 9,6 млрд евро, если реализовывать весь проект целиком, но разбив его на части и построив лишь одну колею, можно уложиться в 6,4 миллиарда. Аудит ранее показал, что дефицит необходимого проекту бюджета в масштабах региона может достигать 10-19 млрд евро и что реализация проекта на годы отстает от графика. Впрочем, в октябре 2024-го появилась информация, что стоимость первой очереди латвийского отрезка магистрали может уложиться в 5 млрд, а не 6,4 млрд, как предполагалось ранее.