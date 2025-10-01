Главный секрет: кому из мэров и их замов СГД уже выдала доступ к гостайне

Всем проверенным лицам специальные разрешения выданы сроком на пять лет. Оценка соответствия остальных претендентов для работы с государственной тайной продолжается.

При этом один председатель самоуправления и три заместителя председателей получили специальные разрешения еще в 2024 году, когда занимали другие должности, требующие доступа к государственной тайне. Этим лицам не требовалась повторная проверка.

В СГБ подтвердили, что одно самоуправление не подало в установленный законом срок запрос на выдачу специального разрешения председателю думы. Как ранее писало агентство ЛЕТА, речь идет о председателе думы Огрского края Эгилсе Хелманисе (Нацобъединение). В конце августа он на своей странице в "Facebook" пообещал заполнить анкету для получения допуска, как только восстановится после травмы, полученной во время командировки в Украину.

Проверка председателей самоуправлений и их заместителей проводится СГБ в сроки, установленные законом о государственной тайне. Согласно закону, срок проверки претендента на получение специального разрешения составляет три месяца, но при наличии объективных причин может быть продлен еще на такой же срок.

В рамках проверки СГБ всесторонне оценивает надежность кандидата и его способность сохранять государственную тайну путем сбора и анализа обширного объема информации о нем.

Наиболее частыми причинами продления срока проверки являются большой объем информации, трудности с получением сведений о некоторых периодах жизни, например, о пребывании за границей, выявленные в ходе проверки факторы риска, требующие дополнительного времени на оценку, сообщили в службе.

После муниципальных выборов 2025 года в Латвии действуют 42 самоуправления - 35 краев и семь городов государственного значения.