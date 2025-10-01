Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главный секрет: кому из мэров и их замов СГД уже выдала доступ к гостайне

Редакция PRESS 1 октября, 2025 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

К настоящему моменту Служба государственной безопасности (СГБ) выдала 30 специальных разрешений на доступ к государственной тайне председателям дум самоуправлений и их заместителям, и пока не принято ни одного решения об отказе, выяснило агентство ЛЕТА в службе.

Всем проверенным лицам специальные разрешения выданы сроком на пять лет. Оценка соответствия остальных претендентов для работы с государственной тайной продолжается.

При этом один председатель самоуправления и три заместителя председателей получили специальные разрешения еще в 2024 году, когда занимали другие должности, требующие доступа к государственной тайне. Этим лицам не требовалась повторная проверка.

В СГБ подтвердили, что одно самоуправление не подало в установленный законом срок запрос на выдачу специального разрешения председателю думы. Как ранее писало агентство ЛЕТА, речь идет о председателе думы Огрского края Эгилсе Хелманисе (Нацобъединение). В конце августа он на своей странице в "Facebook" пообещал заполнить анкету для получения допуска, как только восстановится после травмы, полученной во время командировки в Украину.

Проверка председателей самоуправлений и их заместителей проводится СГБ в сроки, установленные законом о государственной тайне. Согласно закону, срок проверки претендента на получение специального разрешения составляет три месяца, но при наличии объективных причин может быть продлен еще на такой же срок.

В рамках проверки СГБ всесторонне оценивает надежность кандидата и его способность сохранять государственную тайну путем сбора и анализа обширного объема информации о нем.

Наиболее частыми причинами продления срока проверки являются большой объем информации, трудности с получением сведений о некоторых периодах жизни, например, о пребывании за границей, выявленные в ходе проверки факторы риска, требующие дополнительного времени на оценку, сообщили в службе.

После муниципальных выборов 2025 года в Латвии действуют 42 самоуправления - 35 краев и семь городов государственного значения.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

