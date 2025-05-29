Глава Восточной клинической университетской больницы Риги подал в отставку

Станевич отметил, что принял это решение из-за отсутствия оснований для конструктивного сотрудничества с наблюдательным советом, а также из-за различий в видении будущего здравоохранения. Вопрос об уходе с должности был согласован с советом больницы.

Председатель совета Эдгар Лабсвирс указал, что это было взаимное соглашение, тщательно продуманное и согласованное. От имени совета он поблагодарил Станевича за вклад и проделанную работу в должности председателя правления, оценив его деятельность положительно.

Совет подчеркивает, что до назначения нового председателя правления, оставшиеся три члена правления продолжат свою работу при усиленной поддержке со стороны совета.