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Глава ЦГЯ: основные ценности государства в предвыборной кампании не должны быть задеты

© LETA 20 июля, 2025 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

В демократическом государстве каждый имеет право высказывать свое мнение, но необходимо ясно осознавать границу между мнением и угрозой основным ценностям государства, сказала в беседе с агентством LETA новый руководитель Центра госязыка (ЦГЯ) Инесе Мухка, комментируя вопрос использования госязыка в предвыборной политической борьбе.

Она напомнила, что закон един для всех, независимо от политических убеждений и используемого языка, и что нарушения оцениваются объективно.

В качестве примера она привела высказывания лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова с трибуны Сейма, вызвавшие осуждение в обществе: "Гамма ощущений, которые испытали люди, лояльные к Латвии, видя и слыша, как выражался депутат на трибуне Сейма, трудно поддается описанию: растерянность, гнев, агрессия, разочарование, беспомощность и страх. Это понятно - затронуто неприкосновенное".

Мухка слышала, что этот инцидент и среди русскоговорящих был охарактеризован как "стыд и кринж". Это, по ее мнению, свидетельствует о том, что общество еще не окончательно расколото и что существует общее понимание основ государства.

Глава ЦГЯ заметила, что не будет в данный момент комментировать этот случай более подробно, так как возглавляемое ею учреждение возбудило процесс об административном нарушении и в дело вовлечена Служба госбезопасности.

Говоря о предпочтении политических партий обращаться к избирателям на русском языке в ходе предвыборных кампаний, директор Центра госязыка заявила, что центр действует в рамках закона, в сотрудничестве со Службой по предотвращению и борьбе с коррупцией.

"Пока не нарушаются границы, установленные законом, ЦГЯ не может осуществлять карательную функцию, даже если это для кого-то не слишком приятно. ЦГЯ может консультировать и рекомендовать, но карать - лишь при наличии конкретного нарушения", - пояснила чиновник.

Директор ЦГЯ также заявила, что каждый может иметь мнение о языке, поскольку это инструмент, который мы используем повседневно, подчеркнув при этом, что ЦГЯ не ввязывается в политические баталии и сохраняет нейтралитет, надзирая за использованием госязыка в соответствии с законом.

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Комментарии (0) 9 реакций
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