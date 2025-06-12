Глава Пентагона Хегсет: Россия — агрессор в войне в Украине

Сенатор Митч Макконнелл спросил у главы Пентагона, кого он считает агрессором, а кого жертвой в войне в Украине. "Россия - агрессор", - без промедления ответил Хегсет, после чего Макконнелл спросил, победы какой стороны министр желает.

"Как мы уже не раз говорили, президент (Дональд Трамп. - Ред.) привержен миру в этом конфликте. В конечном итоге мир служит нашим национальным интересам, и мы думаем, что и интересам обеих сторон, даже если такой исход не будет предпочтительным для многих в этом зале и многих в нашей стране", - ответил Хегсет.

В начале июня глава Пентагона впервые за три года войны РФ не присутствовал на заседании Контактной группы по Украине, созданной по инициативе предшественника Хегсета Ллойда Остина. В пресс-службе министр это объяснили графиком поездок. Агентство AP назвало это одним из шагов, предпринятых министром, чтобы дистанцироваться от военных действий в Украине.