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Глава LSM  объяснила, что вопрос о вещании общественных СМИ на русском языке очень сложен

© LETA 29 января, 2025 09:45

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Вопрос о вещании Латвийского общественного медиа (LSM) на русском языке для русскоязычных жителей Латвии является крайне сложным, следует из слов председателя правления LSM Байбы Зузены.

В интервью агентству LETA Зузена отметила, что в публичных дискуссиях по этому вопросу часто прослеживается стремление найти простое решение в категориях «чёрное или белое».

«Мы живём в правовом государстве, и в настоящее время в Конституционном суде рассматривается иск о норме Закона об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении, касающейся использования языков нацменьшинств в общественных медиа. Однако нельзя забывать и о национальной безопасности: единое информационное пространство — один из аспектов безопасности, который мы также должны учитывать», — заявила Зузена.

Она подчеркнула, что это поднимает вопрос о том, как общественному медиа выполнять функцию объединения общества и укрепления лояльности, а также какими методами это можно достичь.

«Мы должны размышлять об этом вместе», — добавила Зузена, отметив, что искусственный интеллект уже позволяет транскрибировать практически любой контент на самые разные языки.

По её словам, исследования, посвящённые нацменьшинствам, показывают, что аудитория, условно называемая русскоязычными, на самом деле весьма разнородна. «Возможно, это ещё более фрагментированная группа. Русский язык — объединяющий фактор, но медиапотребление у этих людей очень разное, и нам необходимо это учитывать», — пояснила Зузена.

Она также признала, что данный вопрос сильно политизирован, и выразила надежду, что он не превратится в инструмент политической борьбы и не будет упрощённо и односторонне использован в предвыборных кампаниях. «Сегодня у нас нет такой роскоши», — подчеркнула глава LSM.

При этом она указала, что укрепление роли латышского языка является частью миссии общественного медиа, но одновременно задала вопрос: улучшится ли ситуация, если закрыть какой-либо канал?

«Необходимо моделировать сценарии возможного развития событий. Откровенно скажу, что этот вопрос станет одним из самых сложных при разработке среднесрочной стратегии», — сказала Зузена, отметив, что в стратегии LSM на 2026–2029 годы будет представлен взгляд на контент на языках нацменьшинств в общественном медиа.

По её словам, исследования показывают, что нельзя ставить знак равенства между этнической принадлежностью человека и языком, на котором он предпочитает потреблять медийный контент.

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