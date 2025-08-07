Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Глава ЛАИР: у нас больше туристов, чем в 2019 году. “Где?” — спрашивает отрасль

© LETA 7 августа, 2025 14:12

Бизнес 0 комментариев

Латвия в сфере туризма по-прежнему не достигла показателей 2019 года, несмотря на публичные заявления о восстановлении отрасли. Об этом сообщил президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (LVRA) Андрис Калниньш.

Он подверг критике заявление директора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иевы Ягере о том, что в скором времени туристический поток может вернуться к допандемийному уровню. По мнению Калниньша, такие оценки не соответствуют фактам и вводят в заблуждение.

Согласно данным Центрального статистического управления, в первые пять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано на 96 тысяч иностранных туристов меньше, чем за тот же период 2019 года. Это составляет 85% от прежнего объёма. В том числе количество иностранных ночёвок остаётся на 22,6% ниже.

Калниньш отметил, что Латвия остаётся на последнем месте в ЕС по темпам восстановления потока иностранных туристов. Отрасль также столкнулась с последствиями потери туристов из России и Беларуси, в сравнении с 2019 годом минус 120 тысяч человек. Увеличение числа гостей из Литвы и Эстонии не компенсировало потери.

Кроме того, Латвия до сих пор не восстановила регулярное паромное сообщение с Скандинавией, что ограничивает приток туристов из северных стран.

По данным LVRA, бюджет на туристический маркетинг в 2025 году сокращён примерно на 500 тысяч евро. При этом уже в 2024 году он был в 3–4 раза меньше, чем у соседних стран Балтии. Ассоциация призывает профильные учреждения разработать долгосрочную стратегию, восстановить коммуникации с профессиональным сообществом и активизировать продвижение Латвии на зарубежных рынках.

LIAA ранее сообщало, что структура въездного туризма изменилась: вместо туристов из России и Беларуси в Латвию всё чаще приезжают гости из Дании, Нидерландов, Великобритании и Литвы.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать