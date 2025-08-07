Глава ЛАИР: у нас больше туристов, чем в 2019 году. “Где?” — спрашивает отрасль

Он подверг критике заявление директора Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иевы Ягере о том, что в скором времени туристический поток может вернуться к допандемийному уровню. По мнению Калниньша, такие оценки не соответствуют фактам и вводят в заблуждение.

Согласно данным Центрального статистического управления, в первые пять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано на 96 тысяч иностранных туристов меньше, чем за тот же период 2019 года. Это составляет 85% от прежнего объёма. В том числе количество иностранных ночёвок остаётся на 22,6% ниже.

Калниньш отметил, что Латвия остаётся на последнем месте в ЕС по темпам восстановления потока иностранных туристов. Отрасль также столкнулась с последствиями потери туристов из России и Беларуси, в сравнении с 2019 годом минус 120 тысяч человек. Увеличение числа гостей из Литвы и Эстонии не компенсировало потери.

Кроме того, Латвия до сих пор не восстановила регулярное паромное сообщение с Скандинавией, что ограничивает приток туристов из северных стран.

По данным LVRA, бюджет на туристический маркетинг в 2025 году сокращён примерно на 500 тысяч евро. При этом уже в 2024 году он был в 3–4 раза меньше, чем у соседних стран Балтии. Ассоциация призывает профильные учреждения разработать долгосрочную стратегию, восстановить коммуникации с профессиональным сообществом и активизировать продвижение Латвии на зарубежных рынках.

LIAA ранее сообщало, что структура въездного туризма изменилась: вместо туристов из России и Беларуси в Латвию всё чаще приезжают гости из Дании, Нидерландов, Великобритании и Литвы.