Глава Евросовета назвал Россию единственным «победителем» войны с Ираном

Россия - единственный "победитель" в продолжающейся войне США и Израиля против Ирана, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта , выступая перед ‌послами стран ЕС в Брюсселе во вторник, 10 марта. Из-за роста цен на энергоносители Москва получает новые ресурсы для финансирования войны против Украины, указал он. "Ей выгодно перенаправление военных возможностей, которые иначе могли бы пойти на поддержку Украины. И она выигрывает от снижения внимания к украинскому фронту, так как конфликт на Ближнем Востоке выходит на первый план", - отметил Кошта.

По мнению главы Евросовета, Европейский Союз должен защищать миропорядок, основанный на правилах, который, по его оценке, из-за действий Вашингтона сейчас подвергается сомнению. При этом Кошта отметил, что ответственность за глубинные причины текущей ситуации несет Иран. Все стороны конфликта на Ближнем Востоке нужно вернуть за стол переговоров во избежание дальнейшей эскалации, призвал он от лица ЕС.

Война с Ираном вызвала резкий рос цен на топливо

Из-за войны судоходство через стратегически важный Ормузский пролив сильно пострадало. В мирное время через этот пролив транспортируется около 20 процентов мировой сырой нефти. С начала войны цены на нефть и газ во всем мире резко выросли, в то время как западные санкции направлены на сокращение доходов России от продажи нефти, отмечает агентство AFP.

Антониу Кошта заявил в Брюсселе о "новой реальности", в которой "Россия нарушает мир, Китай мешает торговле, а Соединенные Штаты ставят под сомнение международный порядок, основанный на правилах". ЕС поддерживает народ Ирана, но "свобода и права человека не могут быть достигнуты с помощью бомб", подчеркнул глава Евросовета.

КСИР: Условия окончания войны определяет Иран, а не США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) резко отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о скором завершении войны с Ираном. "Именно мы решаем, когда закончится война. Условия на поле боя и окончание войны находятся в руках Исламской Республики", - говорится в заявлении, распространенном 9 марта агентством Tasnim.

Ранее Трамп допустил, что война против Ирана может завершиться значительно быстрее, чем ожидалось. "Я думаю, война практически закончена. У них нет флота, нет систем связи, нет военно-воздушных сил", - цитирует его телеканал CBS News по итогам телефонного интервью. Война идет "значительно опережая график", добавил он.

В конце февраля Трамп говорил о четырех-пяти неделях войны, а в конце прошлой недели пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала срок в четыре-шесть недель.