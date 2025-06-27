Германия отказалась и дальше оплачивать спасение рвущихся в Европу через Средиземное море мигрантов

В период работы предыдущего правительства тогдашний глава дипломатии Германии Анналена Бербок, оказывало этим НПО значительную финансовую поддержку. По итогам 2024 года кабмин выделил на операции в Средиземном море, проводимые такими группами, как SOS Humanity и SOS Mediterranee,около 2 миллионов евро.

Решение остановить финансирование в еще одной профильной НПО, Sea-Eye, назвали роковым, отметив, что без поддержки извне спасательные суда просто не смогут выйти в море в чрезвычайно ситуации.

Нынешний министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефул считает, что активность спасателей косвенно питает контрабанду людьми: организаторы перевозок знают, что беженцам придут на помощь, и отправляют их в опасный путь.

Правда, исследование, проведенное Немецким центром интеграции и миграционных исследований в 2023 году, опровергло идею о том, что спасатели так или иначе способствуют росту числа попыток пересечь Средиземное море.

Организации по поддержке мигрантов постоянно присутствуют в Средиземноморье с 2015 года. По данным НПО Sea Eye, за последние 10 лет их силами спасены свыше 17 тысяч человек.