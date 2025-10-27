Где же небоскребы? Что происходит с проектом Waterfront в Риге

Сейчас Андрейсала огорожена забором: ведутся строительные работы. Пока все спокойно, но жильцы близлежащего дома жаловались в соцсетях на возможные отключения воды. В конце прошлого года им на пару месяцев отключали отопление. Люди давно судачат о том, кто сможет себе позволить элитные апартаменты в строящемся комплексе Riga Waterfront. По общедоступной информации, квартира площадью 75 квадратных метров в этом проекте будет стоить около 320 тысяч евро — это в полтора-два раза дороже, чем нынешние цены в Риге.

Территория Андрейсалы состоит из нескольких земельных участков. Принадлежат они предприятиям, опосредованно связанным с Айнаром Шлессерсом, Андрисом Шкеле и одним из крупнейших акционеров Rietuma banka Леонидом Эстеркиным. Также к этому проекту привлечен предприниматель из Объединённых Арабских Эмиратов, владелец инвестиционной компании Eagle Hills Мухамед Али Аллабар. Он обещает вложить в проект Waterfront 2,5 миллиарда евро.

Арабский бизнесмен известен тем, что его компания построила в Дубае самый высокий небоскрёб в мире. У него также были интересы в Белоруссии и Чечне. Последнее, кстати, служба госбезопасности Латвия приняла к сведению, но рисков для национальной безопасности не усмотрела.

Идея проекта Waterfront активно эксплуатировалась в период предвыборной кампании на минувших муниципальных выборах — в частности, о нем много говорил Айнар Шлесерс.

Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica изучил аналогичный проект в столице Сербии Белграде, где его уже реализовали. В него Аллабар обещал вложить 3,5 миллиарда евро. Публично же известно, что он инвестировал всего 150 миллионов.

Аналогичный проект собирались реализовать и в Будапеште, но пока он приостановлен. Местные журналисты выяснили, что правительство заключило контракты с компаниями, которые связаны с зятем Виктора Орбана, который, по их данным, фактически является держателем кошелька венгерского премьер-министра. Сам он, впрочем, эту связь отрицает. Однако то, что многие проекты зятя Орбана получают господдержку, — факт. Пока проект с участием Аллабара застопорился: Будапештская Дума решила воспользоваться правом преимущественной покупки земли, на которой предполагалось строительство. Дело поставлено на паузу до парламентских выборов в апреле 2026 года.

Венгрия — не единственная страна, куда компания Eagle Hills приезжает «дружить» с местными олигархами. Похожая ситуация и в Грузии. Там за инвестиционными планами Eagle Hills стоит грузинский политик, миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель партии “Грузинская мечта”.

Как же проект Waterfront продвигается в Риге?

Сейчас строительные работы ведутся лишь на некоторых объектах. Здания ещё не получили своих очертаний. По словам руководителя отдела управления архитектуры департамента городского развития Рижской думы Элины Рожлапы, на данный момент выдано несколько разрешений на строительство двух многоквартирных зданий, комплекса апартаментов гостиничного типа и на перестройку здания электростанции.

Waterfront — это не один большой проект, а несколько маленьких. Однако, существующая детальная планировка не позволяет реализовать те задумки, которые красуются в рекламных материалах проекта, а в них, например, обозначены высотные здания и плотная застройка на берегу Даугавы.

«Это маркетинговое изображение, и нет никаких оснований полагать, что оно отображает то, что уже утверждено, согласованно и обязательно будет создано», — поясняет чиновница.

Детальная планировка Андрейсалы, которая была утверждена в 2009 году, не позволяет здесь строить высотные здания,

поясняет она. Для этого следует принять новую планировку, но на её разработку и согласование может уйти от 3 до 5 лет. Тот факт, что Андрейсала находится в охранной зоне исторического центра Риги и будет иметь довольно существенное влияние на исторический центр и на панораму латвийской столицы, говорит о том, что разработка подобных локальных планов, безусловно, займёт больше времени, чем обычно.

Попытки выяснить какие-то подробности о развитии проекта у самой компании Riga Waterfront особым успехом не увенчались.

Ответ пришёл письменный и довольно обтекаемый: «В тех странах, где реализуются проекты развития Eagle Hills, мы уважаем местное законодательство и руководствуемся требованиями, предъявляемыми ответственными органами, чтобы убедиться, что каждый реализованный шаг отвечает приоритетам и потребностям местного общества».

Андрейсала находится в зоне территории, охраняемой ЮНЕСКО. Айгарс Кошкин, эксперт Рижской думы по вопросам планирования и управления всемирным наследием исторического центра Риги, признает, что

нынешняя визуализация того, в каком виде хотят реализовать проект, противоречит документам планирования.

Он также признает, что неподдельное удивление в самоуправлении вызвал сам факт того, что в начале 2024 года был подписан меморандум о сотрудничестве с Рижской думой для развития Waterfront. Кошкин также пояснил, что для реализации этого масштабного проекта придётся провести оценку его влияния на культурное наследие Риги. При этом «в ЮНЕСКО нет установок, что город нужно законсервировать и сделать из него музей. Развитие — это нормально, оно должно быть», — говорит представитель РД.

Оценка влияния проекта на культурное наследие может быть проведена до конца года.

Возможно, параллельно придётся также рассмотреть, как запланированные небоскрёбы повлияют на образ Риги. Испытывало ли управление национального культурного наследия в этом вопросе какое-либо давление (учитывая объем инвестиций)? На этот вопрос руководитель ведомства отвечает отрицательно.

Можно ли сказать, что Айнару Шлесерсу, который так много говорил о перспективах этого проекта, не удалось преодолеть бюрократические препоны? Представитель компании Riga Waterfront в письменном ответе на запрос пояснил:

«Предприниматель Айнарс Шлесерс, хотя нередко публично и упоминался в связи с этим проектом, не является его представителем».

Шлесерс в своих публичных заявлениях регулярно подчёркивал, что проект будет реализован на деньги частных инвесторов. Однако, пример сербской столицы, а также отказ других стран от инвестиций Eagle Hills, навевает некоторые опасения. Многое будет зависеть от того, какой будет новая локальная планировка. Так как пока масштабы строительства сильно ограничены.