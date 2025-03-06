Где-то дешевле? Латвийцам советуют перечитать договора по электричеству

Последние обобщенные КРОУ данные за 4-й квартал 2024 года свидетельствуют о том, что средний уровень цен на электроэнергию в сегменте домохозяйств снизился до 119,77 евро/МВт/ч (-23,8% к 4-му кварталу 2023 года), также уменьшилась разница в цене электроэнергии для домохозяйств и юридических пользователей, что положительно.

"Домохозяйствам стоит помнить, что если установленный договором период поставки электроэнергии превысил два года, то плата за досрочное расторжение договора или изменение его правил уже не применяется. А значит, у большинства домохозяйств, которые зафиксировали цену на электроэнергию в момент самой высокой цены, уже прошли два года. Учитывая текущее колебание биржевых цен, домохозяйствам, которые рассматривают договор, привязанный к биржевой цене, можно рекомендовать взвесить повседневные привычки: позволит ли привычный ритм жизни отслеживать биржевые цены в реальном времени и подчинять этому работу интенсивных по потреблению устройств бытовой техники?", - объясняет директор департамента энергетики КРОУ Янис Негрибс.

В конце прошлого года доля договоров фиксированной цены выросла до 57% (23 тыс. компаний) в сегменте юридических пользователей, в сегменте домохозяйств - до 74% (656 тыс. домохозяйств). Доля договоров переменной цены снизилась до 16% в сегменте домохозяйств и до 43% в сегменте юридических пользователей. Доля универсальной услуги среди домохозяйств снизилась до 10%.

По договору универсальной услуги стоимость электроэнергии неизменна 12 месяцев с возможностью расторжения договора без платы за расторжение, цена этого тарифа сравнительно выше, чем для договоров с фиксированной или переменной ценой.

(Diena)