«Где красная дорожка?» Министр финансов похвалился фото границы, но что-то пошло не так…

"На границе Латвии - прогресс в укреплении как физического, так и цифрового рубежа. Строительство физического рубежа (забора) на российской и белорусской границах близится к завершению в конце этого года. Видно, что работа проделана с высоким качеством и ответственно. Спасибо команде Valsts nekustamie īpašumi!

Цифровой рубеж выглядит впечатляюще - первый 8-километровый участок уже действует, а к концу года будут действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное наблюдение за ней в режиме 24/7 и оперативное реагирование. Спасибо Латвийскому радио и телевидению за сильную технологическую работу!"

Какова же реакция публики?

- Впечатляет - два с половиной метра высотой. Ни на лестнице не перелезть, ни плоскогубцами не перекусить.

- Эти электрические щитки и столбы с камерами не слишком далеко от забора? Насколько это гуманно по отношению к соискателям убежища - [подопечным] Раубишко, которым будет трудно в них попасть камнями, палками и зажигательными бомбами? А ведь на этой мокрой деревянной гати бедненькие могут и поскользнуться (пограничники не интересуют).

- Деревянные перроны, видимо, теперь особенно в моде. Почём за квадрат?

- Погодите-ка, для чего эта деревянная дорожка? Распределительные щитки у забора очень прагматично размещены... планирование обороны на высочайшем уровне.

- Ну серьёзно?! Какое убогое зрелище! Вышка и техника, в которую можно запустить камнем, палкой и даже тапком?! Даже польскую границу переходят, а уж эту пройдут со свистом.

- Я правильно понимаю, эта тропинка из горючего материала сделана?

- С противопехотными минами было бы в сто раз дешевле и в сто раз эффективнее.

- 8 км :DD Когда задницу вытираешь, тоже хвалишь себя за безмерное старание и аномальное достижение?

- По дереву поедет техника? Если сгорит участок дорожки, как транспорт поедет дальше? А если что-то случится с этой единственной камерой? Насколько большой участок будет под влиянием?

- А фото с камер, случаем, не гостайна?

- Да, надеюсь, что этот распределительный щиток у забора - бутафория. В противном случае - один дрон, и весь сектор не работает. Причина проверить эти планы дважды.

- У нас на границе забор в человеческий рост?

- Я так понимаю, что этот электрический щиток - приманка, чтобы какой-нибудь нарушитель попытался отключить электричество всей границе. А щиток охраняет камера, да? И больше нигде камеры нет в направлении забора.

- Нет, классное фото. В следующий раз поэтажный план эвакуации Минобороны давайте не забудем в "Твиттере" выложить.

- Мне кажется, что это элементарные цели для русских дронов. Ну, тех, без злых намерений. В подземные коммуникации при современных технологиях в Латвии не умеют. Деньги на ветер. Болваны.

- А красная дорожка где же?