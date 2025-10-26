Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 26. Октября Завтра: Amanda, Amanta, Kaiva
Доступность

«Где красная дорожка?» Министр финансов похвалился фото границы, но что-то пошло не так…

Редакция PRESS 26 октября, 2025 16:15

Важно 0 комментариев

Министр финансов Латвии и бывший глава "Единства" Арвилс Ашераденс, посетив восточную границу Латвии, выложил в соцсети "Х" фотографии 8-километрового участка границы, где завершилось строительство забора. Картинки сопровождаются текстом, в котором он явно радуется прогрессу в укреплении границы. Вот только читатели его радость и гордость не разделяют...

"На границе Латвии - прогресс в укреплении как физического, так и цифрового рубежа. Строительство физического рубежа (забора) на российской и белорусской границах близится к завершению в конце этого года. Видно, что работа проделана с высоким качеством и ответственно. Спасибо команде Valsts nekustamie īpašumi! 

Цифровой рубеж выглядит впечатляюще - первый 8-километровый участок уже действует, а к концу года будут действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное наблюдение за ней в режиме 24/7 и оперативное реагирование. Спасибо Латвийскому радио и телевидению за сильную технологическую работу!"

Какова же реакция публики?

- Впечатляет - два с половиной метра высотой. Ни на лестнице не перелезть, ни плоскогубцами не перекусить.

- Эти электрические щитки и столбы с камерами не слишком далеко от забора? Насколько это гуманно по отношению к соискателям убежища - [подопечным] Раубишко, которым будет трудно в них попасть камнями, палками и зажигательными бомбами? А ведь на этой мокрой деревянной гати бедненькие могут и поскользнуться (пограничники не интересуют).

- Деревянные перроны, видимо, теперь особенно в моде. Почём за квадрат?

- Погодите-ка, для чего эта деревянная дорожка? Распределительные щитки у забора очень прагматично размещены... планирование обороны на высочайшем уровне.

- Ну серьёзно?! Какое убогое зрелище! Вышка и техника, в которую можно запустить камнем, палкой и даже тапком?! Даже польскую границу переходят, а уж эту пройдут со свистом.

- Я правильно понимаю, эта тропинка из горючего материала сделана?

- С противопехотными минами было бы в сто раз дешевле и в сто раз эффективнее.

- 8 км :DD Когда задницу вытираешь, тоже хвалишь себя за безмерное старание и аномальное достижение?

- По дереву поедет техника? Если сгорит участок дорожки, как транспорт поедет дальше? А если что-то случится с этой единственной камерой? Насколько большой участок будет под влиянием?

- А фото с камер, случаем, не гостайна?

- Да, надеюсь, что этот распределительный щиток у забора - бутафория. В противном случае - один дрон, и весь сектор не работает. Причина проверить эти планы дважды.

- У нас на границе забор в человеческий рост?

- Я так понимаю, что этот электрический щиток - приманка, чтобы какой-нибудь нарушитель попытался отключить электричество всей границе. А щиток охраняет камера, да? И больше нигде камеры нет в направлении забора.

- Нет, классное фото. В следующий раз поэтажный план эвакуации Минобороны давайте не забудем в "Твиттере" выложить.

- Мне кажется, что это элементарные цели для русских дронов. Ну, тех, без злых намерений. В подземные коммуникации при современных технологиях в Латвии не умеют. Деньги на ветер. Болваны.

- А красная дорожка где же?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:40 26.10.2025
Пасмурная ночь и дождливый день ожидают Латвию
Bitnews.lv 1 час назад
Зачем Латвия снова перевела часы?
Bitnews.lv 1 час назад
Погода: и вновь продолжается дождь
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: отменили выпуск юбилейных монет
Sfera.lv 9 часов назад
Финляндия: осваиваем бюджет через борьбу с расизмом
Sfera.lv 10 часов назад
Латвия: пятая часть жителей считает себя беднее других
Sfera.lv 10 часов назад
Италия: рождаемость опустилась до предела
Sfera.lv 13 часов назад
Циклон накроет страну: сильные осадки и ветер
Bitnews.lv 1 день назад

Журналист Financial Times о странах Балтии: «Вы — восточный край распадающейся империи»

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Ведущий программы Латвийского радио Brīvības bulvāris Гинтс Грубе побеседовал на актуальные темы с журналистом Financial Times Эдвардом Льюсом, выпустившим в этом году книгу о Збигневе Бжезинском. Публикуем фрагменты их беседы.

Ведущий программы Латвийского радио Brīvības bulvāris Гинтс Грубе побеседовал на актуальные темы с журналистом Financial Times Эдвардом Льюсом, выпустившим в этом году книгу о Збигневе Бжезинском. Публикуем фрагменты их беседы.

Читать
Загрузка

«Вот такие мы и есть…» Ребёнка высадили из автобуса из-за одного цента

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Иногда можно только удивиться чёрствости людей и верности букве закона, где надо и не надо.

Иногда можно только удивиться чёрствости людей и верности букве закона, где надо и не надо.

Читать

Крик души: можно ли как-то спасти демографическую ситуацию в Латвии и что для этого нужно?

Важно 15:31

Важно 0 комментариев

Вопрос падения рождаемости в Латвии - очень наболевший, но решить его всё никак не получается. Эта проблема заботит очень многих, в частности, и маму троих детей Синтию, которая опубликовала в соцсети "Тредс" свой комментарий к графику рождаемости.

Вопрос падения рождаемости в Латвии - очень наболевший, но решить его всё никак не получается. Эта проблема заботит очень многих, в частности, и маму троих детей Синтию, которая опубликовала в соцсети "Тредс" свой комментарий к графику рождаемости.

Читать

Маэстро снова на сцене! Внучка поделилась душевным роликом (ВИДЕО)

История и культура 14:23

История и культура 0 комментариев

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

В субботу, 25 октября, внучка знаменитого композитора Аннамария Паула опубликовала в "Инстаграм" ролик, демонстрирующий, что Раймонд Паулс по-прежнему в отличной форме. На видео он энергичен и улыбается.

Читать

В парижском аэропорту задержан подозреваемый в ограблении Лувра

Мир 14:00

Мир 0 комментариев

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

На прошлой неделе из всемирно известного музея в Париже были украдены восемь драгоценностей короны, что вызвало возмущение общественности и поставило под сомнение безопасность музея.
Подозреваемый в дерзком ограблении Лувра неделю назад был арестован, когда собирался сесть на самолет, вылетавший в Алжир. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает французское издание Paris Match.

Читать

Путин: Испытали ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Мир 13:57

Мир 0 комментариев

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Владимир Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения ракеты "Буревестник" в армии РФ после успешных испытаний. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, крылатая ракета преодолела 14 000 км.

Читать