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«Гайльэзерс» на 50% увеличивает количество операций: в новых помещениях!

© LETA 29 мая, 2025 08:47

Новости Латвии 0 комментариев

В стационаре "Гайльэзерс" Рижской Восточной клинической университетской больницы модернизировано дневное хирургическое отделение и создано дополнительное отделение интенсивной терапии в 10-м корпусе, сообщили в больнице.

Новые помещения позволят больнице увеличить количество хирургических операций. Ранее в дневном хирургическом отделении Восточной больницы ежегодно проводилось около 5000 операций. Планируется, что в новых помещениях можно будет оперировать до 60 пациентов в день, что увеличит общее количество операций на 50%.

В отделении имеются четыре операционных зала, два из которых предназначены для сложных операций с использованием рентгеновского оборудования. Также в дневном стационаре имеются четыре помещения для менее сложных хирургических операций.

В свою очередь в отделении интенсивной терапии будут размещаться пациенты в критическом состоянии или с осложнениями на фоне инфекций, которым необходима поддержка более чем трех систем органов. Отделение рассчитано на 13 мест, в том числе здесь оборудовано два изолятора для пациентов с особо заразными инфекциями.

Общая площадь помещений 10-го корпуса составляет 936,20 кв. м. Это уже второй объект новой инфраструктуры, открытый в Восточной больнице этой весной - в конце апреля был открыт расширенный и модернизированный центр радиологии.

Затраты на проект составили 5,97 млн евро, средства на его реализацию были предоставлены Европейским фондом регионального развития.

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