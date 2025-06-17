G7 согласовала заявление по Ближнему Востоку: Иран признан проблемой

Совместное коммюнике было согласовано через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что Трамп досрочно вернется в Вашингтон из-за кризиса на Ближнем Востоке и откажется от участия во втором дне саммита.

Тем временем сам Дональд Трамп написал на своей платформе Truth Social, что вернулся в Вашингтон вовсе не из-за "перемирия между Израилем и Ираном", как утверждал президент Франции Эмманюэль Макрон, и обвинил того в распространении ложной информации. "Неправда! Он не имеет ни малейшего понятия, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это уж точно не имеет ничего общего с перемирием", - заверил Трамп. По его словам, идет о чем-то "гораздо более важном". "Специально или нет, но Эмманюэль всегда все неправильно понимает", - добавил американский президент.